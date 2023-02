Das auf intelligentes Energiemanagement spezialisierte Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass die Technologien für Zylindersteuerung (Cylinder Deactivation, CDA) und Late Intake Valve Closing (LIVC, spätes Schließen des Einlassventils) seiner Vehicle Group nachweislich sowohl Stickstoffoxid (NOx) als auch Kohlenstoffoxid (CO2) reduzieren. Laut einer aktuellen Testserie von FEV, anerkannt in der Konstruktion und Entwicklung von fortschrittlichen Benzin-, Diesel und Hybrid-Antrieben und Fahrzeugsystemen, lassen sich mithilfe der Technologien künftige globale Emissionsvorschriften für Dieselnutzfahrzeuge erfüllen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006252/de/

Eaton's cylinder deactivation (CDA) and late intake valve closing (LIVC) have been proven to simultaneously reduce nitrogen oxides (NOx) and carbon dioxide (CO2). (Photo: Business Wire)

In den Tests wurde der Kraftstoffverbrauch und die Abgastemperatur gemessen, um die Rohemissionen des Motors, NOx und CO2 zu ermitteln. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass CDA für eine NOx-Reduktion von bis zu 38 sorgte im Vergleich zu 13 für LIVC. Grund dafür ist eine höhere Abgastemperatur, die eine optimale Abgasnachbehandlungsleistung ermöglicht. Die Ergebnisse gingen mit einer Reduktion von CO2-Emissionen einher.

Während der Bewertung wurde der Standard-Ventiltrieb eines 11-Liter-Dieselmotors durch das variable Ventilsteuerungssystem von Eaton ersetzt, das sowohl CDA- als auch LIVC-Funktionen bietet. Der Motor wurde mit einem Dynamometer verbunden und im Standard-Motormodus sowie in variierenden CDA- und LIVC-Motormodi getestet, um die optimalen thermischen Steuerungseffekte und die Kraftstoffeinsparung zu ermitteln.

"Emissionsvorschriften spornen unsere Kunden im Nutzfahrzeugbereich weltweit an, Lösungen für variable Ventilsteuerung einzusetzen", so Fabiano Contarin, Produktleiter, Commercial Vehicle Valve Actuation der Eaton Vehicle Group. "Unser Portfolio an Technologien unterstützt Hersteller in mehrfacher Hinsicht dabei, die anstehenden Vorschriften je nach Präferenz der Kunden zu erfüllen."

Eatons CDA führte ferner zu einer Reduktion des Kraftstoffverbrauchs um 3 bei geringer Belastung, während LIVC den Kraftstoffverbrauch um 0,5 senkte. Die Temperatur der Abgase erhöhte sich dank CDA im Drei-Zylinder-Modus um bis zu 175 Grad Celsius, was die Effizienz eines SCR-Systems (Selektive Katalytische Reduktion) steigert.

Die Ergebnisse der Studie bestätigen frühere Resultate in Tests, die in den USA von Eaton und dem Southwest Research Institute (SwRI), eine der ältesten und größten unabhängigen Nonprofit-Organisationen für angewandte Forschung und Entwicklung, durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der in den USA durchgeführten Tests zeigten, dass sich CO2-Emissionen mittels CDA und kurzgekuppeltem SCR-Katalysator bei geringer Belastung und NOx-Emissionen von 0,02 g/hp-hr um 4 senken lassen.

"CDA ist die ideale Technologie, sofern Kunden den Schwerpunkt auf eine geringe Belastung legen", so Contarin. "LIVC hingegen bietet geringere Vorteile, jedoch in einer größeren Bandbreite von Motoren, insbesondere in Kombination mit einem höheren Kompressionsverhältnis."

Weitere Informationen zu Eatons Lösungen für variable Ventilsteuerung.

Eaton ist ein auf intelligentes Energiemanagement spezialisiertes Unternehmen, das zur Verbesserung der Lebensqualität und zum Schutz der Umwelt für Menschen rund um den Globus beitragen will. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, beschleunigen wir den weltweiten Wechsel zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Überwindung der dringendsten Herausforderungen beim Energiemanagement und handeln im besten Interesse unserer Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 haben wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 170 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006252/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (cell)