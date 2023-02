Kooperation ermöglicht Telekommunikationsgesellschaften Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb eines skalierbaren 5G-Mobilfunkkerns

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, meldete heute eine Intensivierung der Kooperation mit Microsoft als Systemintegrator für Azure Operator Nexus Ready. Die Kooperation wird es Telekommunikationsgesellschaften und Unternehmen ermöglichen, LTE- und 5G-Netze aufzubauen, zu hosten und zu betreiben, indem sie virtualisierte/containerisierte Netzwerkfunktionen nutzen, die Azure Operator Nexus einsetzen.

Als Systemintegrator für Azure Operator Nexus Ready wird Tech Mahindra sein Know-how, seine Fachkompetenz, seine umfassenden Lösungen und seine professionellen Managed-Services-Angebote zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Kooperation wird ein komplett cloud-nativer Blueprint-5G-Kern genutzt, der auf Azure Operator Nexus läuft und Telekommunikationsgesellschaften in die Lage versetzt, den Nutzern verbesserte, personalisierte Angebote bereitzustellen. Darüber hinaus profitieren die Telekommunikationsgesellschaften von einem optimierten Geschäftsbetrieb durch eine Vereinfachung der Verwaltung, der Richtlinien und der Automatisierung, welche durch ein einheitliches Cloud-Management bereitgestellt werden.

Manish Mangal, Global Head, 5G Network Services Business von Tech Mahindra, äußerte sich dazu wie folgt: "Wir erleben weltweit eine Transformation der Telekommunikationsnetze. Diese werden künftig offener, edge-zentrierter, hybrider und stärker datengesteuert sein. Mit Microsoft als strategischem Partner unterstützt Tech Mahindra Netzbetreiber dabei, das volle Potenzial ihrer Netze auszuschöpfen und innovative, agile Dienste anzubieten. Schwerpunkt der Kooperation ist es, den Kundenservice neu zu definieren. Zentral sind dabei die Themen Innovation und die Transformation von Telekommunikationsnetzen durch den Aufbau innovativer cloud-nativer Infrastrukturlösungen in den Bereichen 5G-Kern und RAN. Dies wird unser Portfolio an Netzwerkdiensten weiter stärken, indem wir die Microsoft Cloud mit unserem umfassenden Know-how und unserer starken Präsenz in der Telekommunikationsbranche kombinieren."

Mit Azure Operator Nexus wird Tech Mahindra es Netzbetreibern ermöglichen, alle ihre Workloads (wie Core, RAN Mobile und Voice Core, Operating Support System und Business Support System) auf einer zentralen hybriden Carrier-Grade-Cloud-Plattform auszuführen. Dies wird dazu beitragen, dass die Anforderungen der Betreiber hinsichtlich Sicherheit, Ausfallsicherheit, Überprüfbarkeit, Verwaltbarkeit und Leistungsfähigkeit erfüllt werden, damit diese bei der digitalen Transformation signifikante Ergebnisse erzielen können.

Shawn Hakl, Vice President des Bereichs Azure for Operators von Microsoft, kommentierte dies folgendermaßen: "Netzbetreiber möchten Cloud-Technologien nutzen, um ihre Netze zu modernisieren und zu monetarisieren. Sie möchten die Gesamtbetriebskosten des Netzes senken, die betriebliche Effizienz und Ausfallsicherheit verbessern und die Sicherheit erhöhen. Durch unsere erweiterte Kooperation wird Tech Mahindra innovative Lösungen und Dienste für Azure Operator Nexus anbieten, welche die Kunden dabei unterstützen werden, ihre Geschäftstätigkeit zu transformieren und neues Wachstum zu generieren."

Die erweiterte Kooperation steht im Einklang mit der Philosophie DigitALL von Tech Mahindra für eine umfassende Unternehmenstransformation. Als Teil des Frameworks NXT.NOW zur Verbesserung der "Human Centric Experience" konzentriert sich Tech Mahindra auf Investitionen in neue Technologien und Lösungen, welche die digitale Transformation ermöglichen und den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden.

