AlertEnterprise, Inc., das führende Unternehmen für Konvergenzsoftware im Bereich Cyber-Physical Security, hat heute die Einführung seines allerersten Guardian AI Chatbot bekannt gegeben, der auf OpenAI ChatGPT basiert. Das Unternehmen wird den KI-Chatbot Ende März auf den Fachmessen ASIS Europe und ISC West weltweit vorstellen.

The Guardian AI Chatbot has been trained on ChatGPT's most recent content and prompts and can understand and interpret text and voice using a natural language processing (NLP) engine. The Chatbot can quickly answer a range of questions related to physical access, identity access management, visitor management, door reader analytics, and security and safety reporting.

Der Guardian AI Chatbot wurde mit der weltbekannten GPT-3-Plattform von OpenAI entwickelt und ist so konzipiert, dass er Sicherheitsmitarbeitern mit kurzen Fragen und Eingabeaufforderungen sofort die wichtigsten Informationen zu physischem Zugang und Sicherheit liefert.

"Physische Sicherheits- und Zugangskontrollsysteme enthalten seit jeher eine enorme Fülle an Daten, aber bis jetzt war der Zugriff darauf ein mühsamer und manueller Prozess", so Yogesh Ailawadi, SVP Product and Solutions Engineering bei AlertEnterprise. "Unser Guardian AI Chatbot ist bereit, die Erfahrung von Sicherheitsfachkräften neu zu definieren und ihre Produktivität um mehr als das Hundertfache zu steigern, indem er sofortige und umsetzbare Erkenntnisse liefert, die nicht nur zur Risikominderung, sondern auch zu einem echten Geschäftswert beitragen."

Herr Ailawadi betonte, dass der Guardian AI Chatbot Teil der Einführung der AI-Technologie der nächsten Generation von AlertEnterprise ist und vollständig in die Guardian Plattform integriert ist.

Erhalten Sie sofort aussagekräftige Antworten

Der Guardian AI Chatbot wurde mit den neuesten Inhalten und Aufforderungen von ChatGPT trainiert und kann Text und Sprache mithilfe einer NLP-Engine (Natural Language Processing) verstehen und interpretieren.

Der Chatbot kann in kürzester Zeit eine Reihe von Fragen zum physischen Zugang, zur Verwaltung des Identitätszugangs, zur Besucherverwaltung, zur Analyse von Türlesern sowie zur Sicherheitsberichterstattung beantworten.

Einige Beispiele:

"Guardian, wie viele Personen befinden sich auf der Handelsetage?"

"Guardian, wie viele Mitarbeiter und Besucher befinden sich im Datenzentrum?"

"Guardian, wie viele neue Mitarbeiterausweise haben wir letzten Monat ausgestellt?"

"Guardian, zeigen Sie mir die bevorstehenden Abläufe der Mitarbeiterschulungen für den Zugang zu Sperrbereichen."

Senken Sie die Kosten. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Mitarbeiter.

Mit Guardian und seinem KI-Chatbot können CSO und CISO die Effizienz ihres Teams exponentiell steigern, indem sie belastende Aufgaben automatisieren und so Zeit für wichtigere Aufgaben gewinnen. Guardian Guardian nutzt darüber hinaus die bereits getätigten Sicherheitsinvestitionen eines Unternehmens, indem es mit den meisten führenden Anbietern von Zutrittskontrollsystemen und über 200 sofort einsatzbereiten Konnektoren zu HR-, IT- und OT-Systemen verbunden wird. Und wenn das Unternehmen eine komplexe Mischung von Zutrittskontrollsystemen hat, verbindet und konsolidiert Guardian sie alle unter einer Plattform.

Jasvir Gill, Gründer und CEO von AlertEnterprise, erklärt, dass es für CSO und CISO keinen besseren Zeitpunkt gibt, um in KI-Plattformen wie Guardian zu investieren, die die Effizienz steigern. "Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage forcieren die vorausschauendsten CSO und CISO der Welt die digitale Transformation im Sicherheitsbereich. Mit der tiefgreifenden Forensik von Guardian und den datengesteuerten Erkenntnissen der KI werden CSO und CISO in der Lage sein, ihre Zugangskontrolle von der Steinzeit in das digitale Zeitalter zu überführen und damit jeden Teil ihres SOC automatisierter, schneller und kosteneffizienter zu gestalten und letztendlich die Sicherheit des Unternehmens zu erhöhen. Deshalb betrachte ich die Guardian-Plattform von AlertEnterprise als eine deflationäre Kampfkraft für Unternehmen von heute."

Um eine Live-Demonstration des Guardian AI Chatbot zu sehen, besuchen Sie AlertEnterprise am Stand C5 auf der ASIS Europe in Rotterdam, NL, und am Stand #13115 auf der ISC West in Las Vegas, USA.

AlertEnterprise

Bei AlertEnterprise stehen cyber-physische Identität und Vertrauen im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Ziel ist es, Menschen, Prozesse, Daten und Technologien auf einzigartige Weise zusammenzuführen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, das Wichtigste zu schützen. Wir nennen das Sicherheitskonvergenz. Und wir entwickeln bahnbrechende Lösungen für die Sicherheitskonvergenz, die Identity Governance, Zugriffsmanagement, Security Intelligence und Compliance-Validierung in IT-, HR-, Cyber- und physischen Sicherheitsumgebungen von Unternehmen ermöglichen.

AlertEnterprise verpflichtet sich, KI in einer verantwortungsvollen und ethischen Weise zu nutzen. Wir wissen, wie wichtig der Schutz von Kundendaten und der Schutz vor potenziell missbräuchlichem Einsatz von KI-Technologie ist. Aus diesem Grund haben wir strenge Richtlinien und Verfahren eingeführt, um die ethische Nutzung von KI zu gewährleisten und die Privatsphäre und Sicherheit der Daten unserer Kunden zu schützen. Wir sind davon überzeugt, dass Transparenz und Verantwortlichkeit in dieser Hinsicht entscheidend sind, und wir werden diese Werte in unserer gesamten Entwicklung und in unseren betrieblichen Abläufen aufrechterhalten.

