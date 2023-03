Edenkoben, Deutschland, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -EWA, ein Mitglied der EW Group hat in Zusammenarbeit mit ESAAM, mit der Einführung eines Handbuch über Anti-Aging-Medizin einen wichtigen Meilenstein erreicht, der auf Forschung, Ausbildung und Wissensaustausch von medizinischen Spezialisten weltweit in verschiedenen Bereichen der Medizin basiert. Das Buch enthält grundlegendes Wissen über Alterung, Anti-Aging-Medizin, Standards und Technologie.Durch diese Zusammenarbeit von mehr als 40 hochrangigen medizinischen und wissenschaftlichen Experten könnte dieses Buch als Hilfsmittel für Ärzte und alternde Menschen bei der Planung der Herausforderungen in der Seniorenpflege und der Entwicklung der Präventivprogramme verwendet werden. Diese Menschen haben bedeutende Beiträge zu Wissenschaft, Bildung, Wissen und Medizin geleistet.Das Buch, das von Dr. Arseniy Trukhanoy und Dr. Mike Chan, Vorsitzender der ESAAM herausgegeben wurde, umfasst vier Kapitel: "Theoretische Aspekte der Anti-Aging-Medizin", "Fortschritte in der regenerativen und ästhetischen Medizin", "personalisierte Präventivmedizin" und "Methoden und Technologien für personalisierte Eingriffe". Dieses Buch umfasst aktuelle Diskussionsforen über Biomarker für die Alterung, Methoden und Technologien zur Früherkennung, Gesundheitsüberwachung in Anti-Aging-Programmen, die Struktur, Technologie und die Personalbesetzung künftiger Anti-Aging-Kliniken, potenzielle Fortschritte in der regenerativen Medizin und Stammzellentherapie, Wellness-Symbiose sowie medizinisches Spa und Fitness in Kliniken.Prof. Dr. Mike Chans Beiträge konzentrierten sich auf präventive und regenerative Medizin für das alternde Gehirn und die Neurodegeneration sowie auf die physischen Aktivitäts- und Fitness-Paradigmen für Anti-Aging und Langlebigkeit.Dieses Buch könnte als Referenz und ein aktueller Standard für Anti-Aging-Medizin für alle Parteien dienen, die an der Planung und Verwaltung der Anti-Aging-Medizin beteiligt sind, falls in Zukunft Probleme auftreten.EWA & EWBGEWA, ist ein Mitglied der EWBG mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Griechenland und Malaysia als CPD autorisiertes Gremium, mit einem erstklassigen Schulungs- und Entwicklungsflügel, der sich um hochmoderne Bio-Regenerative Medizin-Modalitäten für praktizierende Ärzte und Forscher dreht. Das Unternehmen verfügt über langjährige klinische Erfahrung und ein zentrales akademisches Team bestehend aus qualifiziertem Ärzten und Wissenschaftlern mit zahlreichen internationalen Zugehörigkeiten und Akkreditierungen.https://ewacademy.eu/https://european-wellness.eu/Die European Society of Anti-Aging Medicinewurde ursprünglich im Jahr 2003 in Paris als Tochtergesellschaft von A4M gegründet. Die Gründer von ESAAM kamen sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der klinischen Medizin: Gerontologie, Physiologie, Biochemie, Dermatologie, Endokrinologie und ästhetische Medizin, was das ESAAM-Modell beeinflusst.https://esaam.global/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2010114/EWBG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/european-wellness-group--european-society-of-preventive-regenerative-and-anti-aging-medicine-veroffentlicht-handbuch-uber-anti-aging-medizin-fur-arzte-301758924.htmlPressekontakt:Ferellica Anne Martin,media@european-wellness.com,+6088 448 989 (Durchwahl: 227)Original-Content von: European Wellness Biomedical Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085972/100903558