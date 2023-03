HCLSoftware und SolarWinds erweitern ihre im Oktober 2022 angekündigte Partnerschaft, um eine End-to-End 5G Network Observability-Plattform von der Cloud bis zum RAN (Radio Access Network) zu entwickeln. Diese gemeinsame KI-basierte Lösung kombiniert die Augmented Network Automation (HCL ANA)-Plattform von HCLSoftware, HCL DRYiCE iObserve powered by SolarWinds und andere Telekommunikationsprodukte von HCLSoftware mit der Observability-, Monitoring- und Service-Management-Plattform von SolarWinds, um eine Cloud-to-RAN5G-Telekommunikations-Observability-Plattform für Mobilfunknetzbetreiber zu schaffen.

Im Oktober kündigte SolarWinds seine beabsichtigte Expansion mit dem Produkt DRYiCE von HCLSoftware an, das darauf abzielt, den IT-Betrieb für Unternehmen zu revolutionieren, indem es die klassenbesten fortschrittlichen AIOps-, End-to-End-Observability- und Service Management-Plattformen beider Unternehmen zusammenführt.

Die HCL ANA Plattform ist HCLSoftwares Netzwerkoptimierungslösung der nächsten Generation, die es den Mobilfunkbetreibern ermöglicht, ihre 5G-Dienste weltweit zu verwalten, indem sie den Einsatz mehrerer Anbieter und Technologien (z. B. 4G und 5G) in Cloud- oder On-Premises-Umgebungen automatisiert.

Die HCL ANA ORAN-konforme Plattform überwacht automatisch domänenübergreifende Echtzeitdaten, um hybride Netzwerke mit KI-basierten, selbstreparierende Techniken vorherzusagen, zu konfigurieren und zu optimieren. Einer der wichtigsten Anwendungsfälle für die 5G-Plattform von HCLSoftware und SolarWinds zur Observability von Telekommunikationsnetzen mit einem einheitlichen Dashboard ist die Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten nicht nur im RAN, sondern auch im Kernnetz und der IT-Infrastruktur in der Cloud oder vor Ort. Diese gemeinsame Lösung soll Mobilfunknetzbetreibern jährlich Millionen von Dollar sparen und die Betriebskosten deutlich senken.

Die gemeinsam entwickelte KI-basierte Cloud-to-RAN-Plattform für die Observability von 5G-Telekommunikationsnetzen unterstützt auch verschiedene KI-basierte Anwendungen, darunter die Entlastung von Netzüberlastungen, mit der die Netzleistung in Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen verbessert wird, z. B. in Stadtzentren, um schnelle und zuverlässige 5G-Dienste bereitzustellen und so die Erlebnisqualität der Teilnehmer zu optimieren.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit SolarWinds diese KI-basierte Plattform zur Beobachtung der Telekommunikation aufzubauen, die unseren Telekommunikationskunden unvergleichliche Einsparungen ermöglicht", sagt Kalyan Kumar, Chief Product Officer bei HCLSoftware.

"Diese gemeinsame Lösung bietet eine tiefe Integration zwischen HCL iObserve (powered by SolarWinds Observability) und HCL ANA und ermöglicht es Telekommunikationskunden, ihre Observability-Anforderungen in Multi-Cloud- sowie 4G- und 5G-Umgebungen zu erfüllen und zwar über eine gemeinsame Plattform", sagte Sudhakar Ramakrishna, Präsident und CEO von SolarWinds.

HCLSoftware wird auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona vom 27. Februar bis zum 2. März 2023 in Halle 2 am Stand Nr. 2E19 vertreten sein. Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr darüber, wie HCLSoftware für Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt gute Dienste leistet.

Über HCLSoftware

HCLSoftware, ein Geschäftsbereich von HCLTech, entwickelt, vermarktet und unterstützt Software für Digital Transformation, Data, Analytics und Insights, AI und Automation sowie Enterprise Security. HCLSoftware ist die Cloud-native Lösungsfabrik für Unternehmenssoftware und betreibt Millionen von Apps in mehr als 20.000 Unternehmen, darunter mehr als der Großteil der Fortune 100 Unternehmen und die Hälfte der Fortune 500 Unternehmen.

Über SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) ist ein führender Anbieter von einfacher, leistungsstarker und sicherer IT-Management-Software, mit der Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen können. Unsere Lösungen bieten Unternehmen auf der ganzen Welt unabhängig von ihrer Art, Größe oder Komplexität einen umfassenden und einheitlichen Überblick über die modernen, verteilten und hybriden Netzwerkumgebungen von heute. Wir stehen in ständigem Kontakt mit IT-Service- und Betriebsexperten, DevOps- und SecOps-Experten sowie Datenbankadministratoren (DBAs), um die Herausforderungen zu verstehen, denen sie sich bei der Aufrechterhaltung hochleistungsfähiger und hochverfügbarer IT-Infrastrukturen, Anwendungen und Umgebungen gegenübersehen. Die Erkenntnisse, die wir von ihnen gewinnen, z. B. in unserer THWACK-Community, ermöglichen es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden jetzt und in Zukunft zu erfüllen. Unser Fokus auf den Nutzer und unser Engagement für herausragende Leistungen im End-to-End-Hybrid-IT-Management haben SolarWinds zu einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Beobachtbarkeit, IT-Service-Management, Anwendungsleistung und Datenbankmanagement gemacht. Erfahre noch heute mehr unter www.solarwinds.com.

