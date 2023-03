Altium gibt die Eröffnung seines neuen Regionalbüros im koreanischen Seoul bekannt. Das Unternehmen ist sich des enormen Potenzials in Korea bewusst und möchte seinen Kunden einen besseren Service anbieten, die Rückmeldungsschleifen verkürzen und auf die spezifischen Bedürfnisse des koreanischen Marktes eingehen. Die Kunden aus Korea werden von optimierten Serviceleistungen, wettbewerbsfähigen Preisen und weiteren Produktverbesserungen profitieren. Dies ist ein wichtiger Schritt für Altium, um weiter zu wachsen und seine direkte Reichweite auf neue Märkte auszudehnen.

"Altium ist in Korea seit über fünf Jahren aktiv und hat starke Kundenbeziehungen in verschiedenen Segmenten wie beispielsweise Unterhaltungselektronik, Industrieautomatisierung und Fahrzeugbau sowie zu verschiedenen koreanischen Regierungsbehörden aufgebaut. Die Gründung eines eigenen Teams, das alle Aspekte der Kundenbetreuung von Pre-Sales über Vertrieb und Marketing bis hin zum Kundensupport abdeckt, wird es Altium ermöglichen, noch besser auf die Bedürfnisse des koreanischen Marktes einzugehen."

Pelle Chiari, Director, Altium Korea Software Ltd.

Der koreanische Markt ist weltweit der drittgrößte Markt für die Elektronikfertigung. Er gilt als einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum von Altium in den kommenden fünf Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass diese Expansion dazu beitragen wird, dass Altium seine Präsenz auf dem koreanischen Markt durch schnelleren, effizienteren Support für Bestandskunden und eine persönlichere Ansprache für Neukunden ausbauen kann, um die kontinuierlichen Innovationen von Unternehmen in Korea zu unterstützen. Die Eröffnung der Niederlassung in Korea ist Teil der Strategie des Unternehmens, in diesem Land hervorragenden Kundenservice und wettbewerbsfähige Preise anzubieten.

Über Altium:

Altium ist Marktführer im Bereich Software für das Leiterplattendesign. Unser Hauptprodukt Altium Designer® ist das Software-Tool der Wahl für Ingenieure, die für die weltweit interessantesten und renommiertesten Unternehmen und Organisationen arbeiten, von der NASA bis hin zum Küchengerätehersteller Breville.

Altium wurde 1985 in Australien gegründet und ist seit 1999 an der ASX notiert. Heute hat das Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego (Kalifornien/USA) eine Marktkapitalisierung von 4,8 Milliarden Australischen Dollar und beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeitende. Altium ist eines der weltweit wachstumsstärksten Unternehmen im Bereich Electronic Design Automation (EDA). Es erzielt ein zweistelliges Umsatzwachstum, starke Gewinnmargen, solide Erträge und zunehmend positive Ergebnisse aus seinen cloud-basierten Initiativen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005578/de/

Contacts:

Chris Donato

Altium

Tel. +1 617 558 3420 x3420

Chris.Donato@altium.com

Sergey Olkhovsky

Altium

Tel. +1 858 860 1568 x1568

Sergey.Olkhovsky@altium.com