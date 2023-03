Unveränderliche Lieferkettendaten in Echtzeit sollen Rückrufzyklen beseitigen und Lebensmittelverschwendung minimieren

Farm to Plate meldete heute die sofortige Verfügbarkeit von Farm to Plate (F2P), eines richtungweisenden blockchain-basierten Herkunfts- und Verfolgbarkeitsprodukts für die Lebensmittellieferkette, das die Datentransparenz bis zum Ursprungsort der Lebensmittelbranche erweitern soll und zwar lückenlos vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Die Farm-to-Plate-Plattform soll die höheren aufsichtsbehördlichen Anforderungen hinsichtlich Digitalisierung und Transparenz bis zur Konformität mit GS1 und FDA FSMA Rule #204 erfüllen helfen und das Vertrauen, die finanzielle Stabilität und das Ansehen von Marken verbessern, indem der Fokus auf Nachhaltigkeit, verantwortungsvollen Anbau, Verbrauchertransparenz und erheblich reduzierte Rückrufrisiken und -umfänge gerichtet wird. Es funktioniert folgendermaßen.

Hauptmerkmale und Vorteile von Farm to Plate

Mikrotipping : Endverbraucher können den Erzeugern direkte "Trinkgelder" zukommen lassen, die sicher und unmittelbar über die Blockchain vermittelt werden, sodass Zwischenhändler und Betrugschancen ausgeschaltet und die mageren Einnahmen der Erzeuger gesteigert werden.

: Endverbraucher können den Erzeugern direkte "Trinkgelder" zukommen lassen, die sicher und unmittelbar über die Blockchain vermittelt werden, sodass Zwischenhändler und Betrugschancen ausgeschaltet und die mageren Einnahmen der Erzeuger gesteigert werden. Unveränderliche, lückenlose Rückverfolgung: Unveränderliche, dezentralisierte Informationen stellen sicher, dass kein einzelner Akteur einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Informationen besitzt, was das Risiko von Datenschummelei beseitigt

Unveränderliche, dezentralisierte Informationen stellen sicher, dass kein einzelner Akteur einen unverhältnismäßig hohen Anteil der Informationen besitzt, was das Risiko von Datenschummelei beseitigt Sichere Zugriffskontrolle für Informationen auf der Blockchain: Strenge Zugriffskontrollen ermöglichen eine granuläre Kontrolle darüber, wer auf welche Daten zugreifen darf, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Parteien nur auf die jeweils relevanten und notwendigen Informationen zugreifen können.

Strenge Zugriffskontrollen ermöglichen eine granuläre Kontrolle darüber, wer auf welche Daten zugreifen darf, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Parteien nur auf die jeweils relevanten und notwendigen Informationen zugreifen können. Aufbau auf GS1-Standards und konform mit FDA FSMA Rule #204.

Erfüllung der Verbraucheranforderungen hinsichtlich lückenloser Transparenz

In einer globalisierten Lebensmittellieferkette, wo Lebensmittel über Kontinente hinweg beschafft und transportiert werden, besteht jetzt ein beispielloser von den Verbrauchern geforderter Bedarf an Transparenz über Ursprung, Transport, Lagerung und weitere Einzelheiten. Forschungsergebnisse zeigen außerdem, dass 73 Prozent der Verbraucher Marken bevorzugen, die nachhaltig sind und ehrlich und transparent angeben, wie und wo die Produkte gehalten bzw. angebaut wurden. Nachhaltige Erzeugung steht ebenfalls hoch auf der Wunschliste und Konsumenten sind gewillt, einen enormen Aufpreis im Durchschnitt 30 bis 40 Prozent für nachhaltig erzeugte Waren zu bezahlen. "Farm to Plate bedeutet eine Revolution für Lebensmittelmarken, die eine starke Identität bei den nachhaltigkeitsbewussten modernen Verbrauchern aufbauen wollen. Mithilfe von Transparenz und der Fähigkeit einer Direktverbindung zu ihren Zulieferern können Marken ihren Kunden ein starkes Image als modernes, bewusstes Unternehmen vorlegen. Dies ist der Beginn eines langen Weges des Vertrauens zwischen Verbrauchern und Lebensmittelmarken." - Mika Liss, Strategic Advisor, Farm To Plate.

Farm to Plate schließt die Lücken in der Lieferkette

Lebensmittelmarken kämpfen mit der Belastung durch aufsichtsbehördliche Auflagen und Transparenzforderungen seitens der Verbraucher. Die Bereitstellung derartig tiefgreifender und zuverlässiger Informationen in einer komplexen globalen Lieferkette ist mit Herausforderungen verbunden. Sie ist in hohem Maße von manuell auszuführenden Prozessen verbunden, was die Daten betrugsanfällig macht und die zeitgerechte Weiterleitung von Informationen an alle Beteiligten verhindert. Farm to Plate nutzt genehmigte Blockchain, KI-gestützte Tools und Automatisierung durch IoT-Geräte, um den richtigen Akteuren zugriffskontrollierte, unveränderliche Daten in Echtzeit bereitzustellen. "Wir haben F2P mit offener, branchenüblicher Technologie aufgebaut, die sich nahtlos in bestehende Systeme einfügt. Und das Beste daran ist, dass es modular aufgebaut ist, was uns die Erweiterung seiner Fähigkeiten in nahezu unbegrenztem Maße gestattet, wenn wir unsere Merkmale in künftigen Ausgaben ausbauen." - Saptarshi Choudhury, VP of Product bei Farm To Plate.

Verbindung von Verbrauchern und Erzeugern für nachhaltige Ökosysteme

Durch die innovative Nutzung beliebter Nachrichtenplattformen wie WhatsApp, Voice-Transkription, Übersetzungen umgangssprachlicher Formulierungen und Offline-Funktionen ist Farm To Plate die erste Track-and-Trace-Lösung, die auch für Fischer und Bauern wirklich zugänglich ist. Mithilfe von Mikrotipping nutzt Farm to Plate die Verbindung zwischen Verbrauchern und Erzeugern, um der Erzeugergemeinschaft finanzielle Stabilität zu verschaffen und das Risiko von Überproduktion zu verringern.

"Farm to Plate ist die erste Lösung für die Lebensmittellieferkette, die alle Akteure miteinander verbindet und zu einem Teil des Systems macht. Nur wir stellen eine Direktverbindung zwischen Konsumenten und Erzeugern her was durch Transparenz Verbrauchervertrauen in die Lebensmittel schafft und den Erzeugern durch einen einzigen QR-Code finanzielle Nachhaltigkeit gibt. Unser Wertvorschlag ist in die 5 Ts festgeschrieben: Trace, Track, Trade, Tip, Trust Verfolgen, Nachvollziehen, Handeln, Trinkgeld, Vertrauen und Tip/Trinkgeld ist uns am liebsten, da der Erzeuger die Anerkennung erhält."- Pramod Sajja, President und CEO, Farm to Plate LLC. Paramount Software Solutions Inc.

Über Farm to Plate

Die Vision des Blockchain-Teams von Farm to Plate bestand darin, ein Produkt zu entwickeln, das die Betriebsweisen der Lebensmittel- und Getränkebranche transformiert. Die Erfolgsgeschichten von Hyperledger Fabric führte zu dessen Akzeptanz, um das Open-Source-Ökosystem an die vorderste Front dieser Technologie zu holen. Farm to Plate wollte etwas aufbauen, das einen Unterschied macht, jedoch sehr anpassungsfähig ist, um die Lücken im bestehenden System der Lebensmittellieferkette zu schließen.

