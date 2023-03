NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Aus für Öl- und Gasheizungen:

"Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden, so die Zielvorgabe. Dazu gehört auch klimafreundlicheres Heizen - ein Sektor, auf dem von den Vorgängerregierungen viel versäumt wurde, was die Ampel nun nachholen will. Würde sie das nicht tun - das wäre ein Aufreger. Aber doch bitte nicht, dass die Regierung ernst macht mit dem Klimaschutz. (...)"/DP/jha