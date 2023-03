STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Habeck/Verbot von Öl- und Gasheizungen:

"Vor zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht die Regierung dazu verpflichtet, sich ehrgeizigere Ziele zur Minderung des CO2-Ausstoßes zu setzen. Das hat Berlin zwar getan, aber noch reichen die konkreten Maßnahmen lange nicht aus, um diese Ziele auch zu erreichen. Gerade im Wärmemarkt ist noch viel zu tun. Deshalb ist es richtig, den Einbau von Öl- und Gasheizungen von 2024 an zu verbieten. Dies entspricht auch weitestgehend den Vereinbarungen der Ampelkoalition - nur der Zusatz "soweit möglich" fehlt offenbar in dem noch nicht offiziell vorgelegten Entwurf. Auf das Datum 1. Januar 2024 hatte sich Rot-Grün-Gelb hingegen bereits verpflichtet. Insofern dürfte es vorwiegend Profilierungsgehabe der in Landtagswahlen gebeutelten Liberalen sein, nun gegen das Vorhaben zu schießen."/DP/jha