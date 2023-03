FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu den jüngsten Corona-Daten:

"Auch wenn das wegen des gerade generell hohen Krankenstandes etwas untergeht - Corona spielt im Krankheitsgeschehen eine immer geringere Rolle. Die Betriebskrankenkassen haben deshalb das Ende der Pandemie ausgerufen - und gleichzeitig darauf hingewiesen: Weggehen wird das Virus nicht mehr. Und es erfordert das, was man eigentlich generell bei gesundheitlichen Problemen erwarten kann: Rücksicht auf andere. Auch wenn das simpel klingt: Wer sich unwohl fühlt, bleibt freiwillig zuhause, igelt sich ein. Egal, ob man Grippe oder Corona oder sonst was hat. Auch wenn wir das Virus aus dem Alltag verschwinden sehen - was es mit uns, mit der Gesellschaft gemacht hat, darf man nicht vergessen, nicht abhaken. Daraus müssen wir lernen, das nächste Mal müssen wir das besser machen. Denn der nächste Erreger kommt bestimmt."/yyzz/DP/he