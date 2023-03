PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron startet am Mittwoch zu einer fünftägigen Afrika-Reise. Stationen sind Gabun, Angola, die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo, wie der Élyséepalast mitteilte. In Gabuns Hauptstadt Libreville nimmt Macron an einer Unesco-Konferenz zum Schutz der Wälder teil, dem One Forest Summit. Außerdem eröffnet der Präsident eine neue französische Botschaft in Libreville.

In Angola geht es um eine Kooperation im landwirtschaftlichen Bereich. Diese soll die Versorgungssicherheit des Landes erhöhen und Landwirten dort helfen, sich für den Klimawandel zu rüsten. In den beiden Kongo-Republiken steht die Pflege der Beziehung zu Frankreich im Fokus.

Die Afrika-Reise Macrons erfolgt in einer Phase, in der die ehemalige Kolonialmacht Frankreich in etlichen afrikanischen Ländern unter Druck gerät. Es äußern sich anti-französische Ressentiments, etwa in den Ländern der Sahelzone, wo Frankreich mit Truppen im Antiterrorkampf präsent ist. Dort versucht auch Russland mit Hilfe der Söldner-Truppe Wagner an Terrain und Einfluss zu gewinnen.

Vor Start seiner Reise hatte Macron am Montag den Abzug weiterer Soldaten aus Afrika angekündigt. Die Truppenstärke soll sichtbar verringert werden. Macron stellte außerdem ein Gesetz für die Rückgabe von Raubkunst in Aussicht./evs/DP/he