The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2023ISIN NameXS2114459550 AROUNDTOWN 20/23 CVUSY3815NBA82 HYUNDAI CAP.SVCS 18/23MTNCA580135CD12 MCDONALDS CORP. 17/25XS1374865555 UNICREDIT 16/23 MTNXS2013512608 ZHENRO PPTYS 19/UND. FLRXS2449192942 ZHENRO PPTYS 22/23AT0000A0ZCL0 ERSTE GP BNK AG 13-23 MTNCH0236516784 ZUERICH STADT 14-23AU3CB0206027 BNG BK 2023 MTNCH0236803992 CEB 14/23 MTNDE000HLB10N7 LB.HESS.-THR.IS.03A/2015DE000HSH4FU1 HCOB ZSXL2 13/23XS0890073991 AZURE ORB.I.F. 13/23 REGSXS1694216687 SAUDI-ARABIEN 17/23 REGSXS0895744042 EUR. BK REC.DEV.13/23 MTNUS30254WAN92 FMS WERTMGMT MTN 18/23 DLXS1731105612 BCO DE SABADELL 17/23 MTNXS1783932863 ENCE ENERG.+CEL.18/23 CVXS0897453493 ADCB FIN.(CAYM.)13/23 MTNDE000DG4UE77 DZ BANK IS.C144 18/23DE000DK0SS48 DEKA NOK FESTZINS 19/23FR0013321791 STE GENERALE 18/23FLR MTNUS06051GHF90 BANK AMERI. 2024 FLR MTNCH0401007346 EXPORT-IMPORT BK 18/23MTNUS06051GHE26 BANK AMERI. 18/24 FLR MTNXS1787278008 CREDIT AGR. 18/23FLRMTNXS1788515788 METRO MTN 18/23DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP MTN 19/23US24422ETG43 DEERE -JOHN- CAP. 2023BE6249421023 S.P.G.E. 13-23BE6302890247 ECONOCOM GRP 18/23 CVDE000HLB4GD8 LB.HESS.THR.CARRARA03C/13US60687YAP43 MIZUHO FINL GRP 18/23US718172AV10 PHILIP MORRIS INTL 13/23US60687YAQ26 MIZUHO FINL GRP 2023XS1676933937 WESTPAC BKG 17/23 MTNUS29428N3008 EPIGENOMICS AG SPON.ADR/5