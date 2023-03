The following instruments on XETRA do have their first trading 01.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.03.2023Aktien1 KYG875771134 Tencent Music Entertainment Group2 US1058613068 Atlas Lithium Corp.3 AU000000TEG2 Triangle Energy [Global] Ltd.4 CA86102Q1081 Stock Trend Capital Inc.5 DE000A32VN42 Bauer AG BZRAnleihen/ETF/Fonds1 US75513ECR09 Raytheon Technologies Corp.2 US75513ECS81 Raytheon Technologies Corp.3 DE000BLB9TQ8 Bayerische Landesbank4 US194162AS29 Colgate-Palmolive Co.5 US210385AC48 Constellation Energy Generation LLC6 DE000LB3NUB6 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB3NVQ2 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB3LWV4 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB3MKS3 Landesbank Baden-Württemberg10 NO0012530965 Mutares SE & Co. KGaA11 DE000NLB4QW9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 XS2595036554 Air Products & Chemicals Inc.13 US025537AX91 American Electric Power Co. Inc.14 US04273WAD39 Arrow Electronics Inc.15 XS2591803841 Barclays PLC16 XS1952585112 China Aoyuan Group Ltd.17 US23338VAT35 DTE Electric Co.18 US23338VAS51 DTE Electric Co.19 US337738BD90 Fiserv Inc.20 US337738BE73 Fiserv Inc.21 US444859BX93 Humana Inc.22 US539439AX74 Lloyds Banking Group PLC23 US69351UBA07 PPL Electric Utilities Corp.24 US69351UBB89 PPL Electric Utilities Corp.25 US009158BF29 Air Products & Chemicals Inc.26 CA135087Q236 Canada, Government of...27 US194162AR46 Colgate-Palmolive Co.28 US444859BW11 Humana Inc.29 DE000HLB46E0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 US75513ECQ26 Raytheon Technologies Corp.31 IE000GGQK173 abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF32 LU1011997381 AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio33 LU0851807387 Deka-Globale Aktien LowRisk PB34 LU0345361124 Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A35 LU0868753731 Morgan Stanley INVF Global Insight Fund36 LU0955667075 Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser