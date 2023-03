EQS-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Carbios verdoppelt die Anzahl erteilter Patente für seine proprietären enzymatischen Technologien innerhalb von zwei Jahren Ende 2022 verfügte Carbios weltweit über 336 Patenttitel in insgesamt 53 Patentfamilien für seine Innovationen im Bereich des enzymatischen Recyclings von PET-Kunststoffen und -Fasern sowie für seine Technologie zum biologischen Abbau von PLA



Ein unternehmenseigenes Experten-Team konzentriert sich engagiert auf den Patentschutz von Carbios' Innovationen Clermont-Ferrand, Frankreich, 1. März 2023 (06:45 Uhr MEZ). Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat die Anzahl seiner erteilten Patente seit der letzten Prüfung, die Ende 2020 veröffentlicht wurde, verdoppelt[1]. Schutz der Prozesse von Carbios Carbios (einschließlich seiner Tochtergesellschaft Carbiolice) hält derzeit weltweit über 336 Titel, verteilt auf 53 Patentfamilien. 2022 wurden mehrere Patente zum Schutz der firmeneigenen PET-abbauenden Enzyme in wichtigen Ländern wie den USA und in asiatischen Staaten wie Indonesien, Südkorea, China, Japan und Indien erteilt. Außerdem wurden dem Unternehmen Rechte innerhalb von Patentfamilien übertragen, die das Herstellungsverfahren für biologisch abbaubare Kunststoffe schützen. Dazu gehören insbesondere das Enzym entaltende Masterbatch oder dessen Herstellungsverfahren. "In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns vor allem darauf konzentriert, den Patentschutz für unser PET-Biorecycling-Verfahren und die dazugehörigen proprietären Enzyme weiter zu stärken", so Lise Lucchesi, Director of Intellectual Property von Carbios. "In den kommenden Jahren werden wir den Schutz für dieses Verfahren und unsere Methode zum biologischen Abbau von PLA durch neue Patentanmeldungen weiter ausbauen. Zudem werden wir unsere bereits eingereichten Patente aktiv weiter verfolgen, um ihre Erteilung sicherzustellen." "Seit der Gründung von Carbios, haben unsere Abteilung für F&E und unsere Patentabteilung Hand in Hand gearbeitet, um den größtmöglichen Schutz unserer Enzyme und Verfahren zu erreichen," kommentierte Alain Marty, Chief Scientific Officer von Carbios. "Dieser laufende Fokus auf einen weitreichenden internationalen Patentschutz für unserere Verfahren ist essentiell, um unsere Innovationen zu wahren und den industriellen Einsatz unserer Technologien sicherzustellen." Weltweiter Schutz Carbios baut sein Patentportfolio vor allem in Regionen und Ländern aus, in denen eine starke Nachfrage nach seinen bahnbrechenden Technologien besteht, darunter: Europa: 40 Titel könnten in den 39 Mitgliedsstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilt werden

40 Titel könnten in den 39 Mitgliedsstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilt werden Nordamerika: 41 Titeln in den Vereinigten Staaten und 23 in Kanada

41 Titeln in den Vereinigten Staaten und 23 in Kanada Asien: 152 Titel, davon 37 in China, 27 in Japan und 24 in Indien Außerdem verfügt Carbios über 14 weitere Patentanmeldungen, die in den kommenden Jahren auf andere Länder oder Regionen der Welt ausgedehnt werden sollen. "Wir sind davon überzeugt, dass biologisches Recycling die effizienteste Lösung für den Abbau von Kunststoffen ist, und sie ist kreislauffähig", erklärte Emmanuel Ladent, CEO von Carbios. "Unsere Enzyme und Verfahren patentrechtlich zu schützen, steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, und ein engagiertes Team von Experten für den Schutz von geistigem Eigentum ist bei Carbios damit betraut. Ab 2023 werden wir uns auch darauf konzentrieren, Innovationen im Bereich des enzymatischen Abbaus anderer Polymere schützen zu lassen." Ein engagiertes Team für den Schutz von geistigem Eigentum Das Team für Patentschutz besteht bei Carbios aus einer Bereichsleiterin (die auch Mitglied des Executive Committees ist) und zwei Patentingenieuren mit Spezialisierung auf die Bereiche Biotechnologie und Polymerchemie. Einer von ihnen ist zudem als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt zugelassen. Das Team wird von zwei externen Beratungsfirmen zum Schutz von geistigem Eigentum (Becker & Associés und Franck Tetaz Intellectual Property) unterstützt. Darüber hinaus erstattet ein Ausschuss für den Schutz von geistigem Eigentum dem Aufsichtsrat von Carbios regelmäßig Bericht. Über Carbios Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. PVH Corp. schloss sich dem Konsortium im Januar 2023 an. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren. CARBIOS

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Frankreich, Europa, den USA oder einem anderen Land dar. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend. [1] Siehe Pressemitteilung vom 14. Januar 2021

