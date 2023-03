Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Zehnder Group erhöhte Umsatz um 17% auf 812.5 Mio. EUR und steigerte EBIT um 3% auf 71.4 Mio. EUR



01.03.2023 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Gruppenumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 um 17% auf 812.5 Mio. EUR

Das betriebliche Ergebnis (EBIT) 2022 nahm leicht um 3% auf 71.4 Mio. EUR zu; dies entspricht einer EBIT-Marge von 8.8%

Der Reingewinn von 56.7 Mio. EUR lag leicht unter Vorjahresniveau (60.3 Mio. EUR)

Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 1.80 CHF je Namenaktie A vor (analog Vorjahr)

Ausblick Geschäftsjahr 2023: Die Gruppe will weiteres Umsatzwachstum und eine mit 2022 vergleichbare EBIT-Marge erreichen Umsatzwachstum in beiden Segmenten trotz herausfordernder Marktsituation Gränichen (CH), 1. März 2023: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für gesundes Raumklima, erhöhte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 17% auf 812.5 Mio. EUR (Vorjahr 697.1 Mio. EUR). Das organische Wachstum, massgeblich durch Preiserhöhungen beeinflusst, betrug 7%[1]. Akquisitionen trugen mit 8% zum Umsatzwachstum bei. Zudem profitierte die Gruppe, deren konsolidierte Jahresrechnung in Euro erstellt wird, von positiven Währungseffekten von rund 2%. Die weiterhin eingeschränkte Verfügbarkeit elektronischer Komponenten hemmte weiteres Wachstum im Lüftungssegment. Die angespannte Liefersituation verbesserte sich jedoch gegen Jahresende, sodass Lieferrückstände vermehrt ausgeliefert werden konnten. Überdurchschnittliches Umsatzwachstum im Lüftungssegment dank Akquisitionen Das Lüftungssegment erzielte 2022 einen Umsatz von 450.3 Mio. EUR, was einem Wachstum von 28% (davon organisch 10%) entspricht. Die Akquisitionen Airia, Caladair, Filtech und Fortuneway steuerten gesamthaft 16% zum Lüftungswachstum bei. Das Lüftungssegment machte rund 55% des Gesamtumsatzes der Gruppe aus, ein Plus von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Alle drei Produktlinien - Wohnungslüftungen, Wärmetauscher und Luftreinigungsgeräte - entwickelten sich positiv. 349.4 Mio. EUR (Vorjahr 289.1 Mio. EUR) des Umsatzes wurden in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erzielt. Das Wachstum kam vorwiegend aus Deutschland, Grossbritannien und Belgien sowie aus den Akquisitionen Caladair und Filtech. In Deutschland wurde das Geschäft mit Servicepaketen für die Wartung von Zehnder-Lüftungsanlagen erfolgreich ausgebaut. In Grossbritannien konnte die Zehnder Group ihre Umsätze mit verschiedenen Produktgruppen steigern, unter anderem durch den Verkauf von Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung für Passivhausprojekte. 59.4 Mio. EUR (Vorjahr 19.6 Mio. EUR) des Lüftungsumsatzes entfielen auf die Region Nordamerika. Dank der Akquisition der kanadischen Firma Airia im Februar 2022 stieg der Anteil der Lüftungen am Umsatz in Nordamerika von 35% auf knapp 60% und trug damit entscheidend zum Ausbau des Lüftungsgeschäfts bei. Die Region Asien-Pazifik erwirtschaftete einen Umsatz von 41.6 Mio. EUR (Vorjahr 43.9 Mio. EUR). Der chinesische Markt erwies sich weiterhin als sehr anspruchsvoll. Aufgrund des Wärmetauschergeschäfts von Fortuneway sowie vorteilhafter Währungseffekte war der Umsatzrückgang nur gering. Stabiler Umsatz im Heizkörpersegment Das Heizkörpersegment erreichte im Berichtsjahr einen Umsatz von 362.1 Mio. EUR. Dies entsprach rund 45% des Gesamtumsatzes der Zehnder Group. Verglichen mit dem Vorjahr wuchsen die Erlöse um 5% (davon organisch 4%) aufgrund von Preiserhöhungen und positiven Währungseffekten. Das Heizkörpersegment verzeichnete 2022 einen Volumenrückgang im Vergleich zu 2021. 310.1 Mio. EUR (Vorjahr 296.4 Mio. EUR) des Umsatzes entfielen auf die Region EMEA, getrieben durch Wachstum in Deutschland, Italien und der Schweiz und trotz Umsatzrückgängen in Grossbritannien. In der Region Nordamerika wurde ein Umsatz von 44.3 Mio. EUR (Vorjahr 36.0 Mio. EUR) erzielt. Die dortige Nachfrage nach Heizkörpern blieb robust und die Verkäufe via Onlinehandel gewannen an Dynamik. Die Region Asien-Pazifik steuerte 7.8 Mio. EUR (Vorjahr 12.0 Mio. EUR) zum Gesamtumsatz im Heizkörpersegment bei. EBIT leicht um 3% auf 71.4 Mio. EUR gestiegen Das betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg 2022 leicht um 3% auf 71.4 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8.8% (Vorjahr 9.9%). Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die weltweiten Lieferkettenengpässe führten zu Material-, Transport-, Energie- und Betriebskostensteigerungen. Aufgrund längerer Lieferfristen konnten diese Kostensteigerungen noch nicht vollumfänglich durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden. Im Lüftungssegment wurde ein EBIT von 54.8 Mio. EUR erzielt. Dies entspricht einer Erhöhung um 33% gegenüber der Vorjahresperiode. Die EBIT-Marge stieg auf 12.2% (Vorjahr 11.7%). Das Wachstum und die Profitabilität wurden gehemmt aufgrund anhaltender Lieferschwierigkeiten in der Produktlinie Lüftungen in EMEA und Nordamerika sowie der Immobilienkrise in China. Die positive Entwicklung beider Produktlinien Wärmetauscher und Luftreinigungsgeräte hatte hingegen einen positiven Effekt auf die Rentabilität. Im Heizkörpersegment sank 2022 das EBIT um 41% auf 16.6 Mio. EUR. Die EBIT-Marge reduzierte sich auf 4.6% (Vorjahr 8.1%), verursacht durch eine geringe Produktionsauslastung aufgrund rückläufiger Volumen, sowie steigender Energie- und Lohnkosten. Die noch unprofitable Produktlinie Klimadecken, der starke Umsatzrückgang in China und niedrigere Margen in Nordamerika belasteten das Ergebnis. Zudem verzeichnete die Zehnder Group in der Berichtsperiode Einmalkosten in Höhe von rund 1.0 Mio. EUR für die Einstellung der Geschäftstätigkeit in Russland. Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und weitere Firmenzukäufe im Lüftungsbereich Im Berichtsjahr 2022 investierte die Zehnder Group 27.1 Mio. EUR in Sachanlagen und immaterielle Werte (Vorjahr 21.9 Mio. EUR). Die grösste Einzelinvestition im Berichtsjahr war der Bau des neuen "Center of Climate" in Lahr (DE). Das Zentrum für gesundes Raumklima beinhaltet Schulungsräume und Praxiswerkstätten, einen Ausstellungsraum, Sitzungs- und Konferenzzimmer, Büroflächen sowie ein Restaurant als Begegnungsstätte für Kunden, Partner und Mitarbeitende. Der Einzug ist für Frühjahr 2023 geplant. 2022 führte die Zehnder Group ihre Akquisitionstätigkeit im Lüftungsbereich fort und investierte insgesamt 63.9 Mio. EUR (Vorjahr 15.6 Mio. EUR) in neue Tochtergesellschaften. Im Februar 2022 übernahm die Gruppe die Lüftungsfirma Airia Brands Inc. mit Sitz im kanadischen London (Provinz Ontario). Airia ist seit über 35 Jahren in der Entwicklung, der Herstellung und im Vertrieb von Lüftungen mit Wärmerückgewinnung tätig. Diese werden sowohl in Kanada als auch in den USA unter der etablierten Marke Lifebreath vertrieben und kommen primär im Neuwohnungsbau zum Einsatz. Im April 2022 erwarb die Zehnder Group mit Filtech einen langjährigen Lieferanten für hochwertige Luftfilter. Neben dem Hauptsitz und einer Produktionsstätte in der niederländischen Gemeinde Udenhout verfügt das Unternehmen über je einen weiteren Produktionsstandort in Modane (FR) und Rancate (CH). Die hochautomatisierten Produktionsstätten bedienen verschiedene Märkte mit Fokus auf Kunden in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimaanlagen. Solide Nettoliquidität trotz Investitionen und Aktienrückkauf Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit nahm im Geschäftsjahr 2022 auf 59.3 Mio. EUR ab (Vorjahr 79.9 Mio. EUR). Zum einen stiegen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund des Umsatzwachstums. Zum anderen nahmen die Warenvorräte zu, da einerseits die Einkaufspreise stiegen und andererseits mehr Vorräte aufgebaut wurden, um eine bessere Lieferfähigkeit sicherzustellen. Gleichzeitig nahmen Investitionen in Tochtergesellschaften und Akquisitionen signifikant zu. Zusätzlich wurden innerhalb und ausserhalb des Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien zurückgekauft. Folglich nahm die Nettoliquidität[2] per Ende 2022 auf 45.4 Mio. EUR ab (Vorjahr 123.2 Mio. EUR). Das Eigenkapital belief sich auf 340.8 Mio. EUR (Vorjahr 364.4 Mio. EUR). Dies entspricht einer weiterhin hohen Eigenkapitalquote von 64% (Vorjahr 66%). Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms kaufte die Zehnder Group in der Berichtsperiode 257 632 kotierte Namenaktien A zu einem Gesamtpreis von 17.8 Mio. EUR zurück. Zudem erwarb sie ausserhalb des Programms weitere 60 000 kotierte Namenaktien A für total 4.3 Mio. EUR. Diese sind für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme vorgesehen. Ertragsorientierte Dividendenpolitik Auf Basis des Ergebnisses des Berichtsjahrs 2022 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 23. März 2023 die Ausschüttung einer Dividende von 1.80 CHF (Vorjahr 1.80 CHF) je Namenaktie A vor. Die Ausschüttungsquote von 37% liegt im Rahmen der bisherigen Dividendenpolitik der Zehnder Group, 30-50% des konsolidierten Reingewinns auszuzahlen. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 Das geschärfte Bewusstsein für einen nachhaltigen Ressourceneinsatz und ein gesundes Innenraumklima sowie staatliche Förderprogramme erhöhen die Nachfrage nach energieeffizienten, gesunden und komfortablen Raumklimalösungen, wie die Zehnder Group sie anbietet. Gleichzeitig zeichnet sich im Umfeld eines anhaltenden Ukrainekriegs, einer angespannten geopolitischen Lage, andauernder globaler Lieferkettenengpässe sowie hoher Inflations- und Zinsniveaus eine Rezession ab. Die Zehnder Group führt ihre bewährte Strategie - Wachstum für Lüftungen, Ernte für Heizkörper - konsequent fort und investiert trotz anspruchsvollem Umfeld langfristig. Hierzu zählen die Marktbearbeitung, Produkt- und Serviceinnovation, Erweiterung der Produktionskapazitäten, digitale Transformation und das Engagement für Nachhaltigkeit. Für das Geschäftsjahr 2023 will die Gruppe weiteres Umsatzwachstum und eine mit 2022 vergleichbare EBIT-Marge erreichen. Die Mittelfristziele, ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5% und eine EBIT-Marge von 9 bis 11%, bleiben gültig. Den kompletten Geschäftsbericht 2022 finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link: https://report.zehndergroup.com/2022/de/ Anhang: Fünf-Jahres-Übersicht 2018-2022 [1] Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2022. [2] Für alternative Performancekennzahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht 2022. Nächste Termine Generalversammlung 2023 23. März 2023 Halbjahresbericht 2023 28. Juli 2023 Jahresumsatz 2023 19. Januar 2024 Geschäftsbericht 2023 und Medien-/Analystenkonferenz 2024 28. Februar 2024 Generalversammlung 2024 11. April 2024 Kontakt René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com. Firmenprofil Die Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Das weltweit tätige Unternehmen entwickelt und fertigt seine Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Der Vertrieb in mehr als 70 Ländern erfolgt über eigene lokale Verkaufsgesellschaften und Vertretungen. Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Segmenten gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern. Die Zehnder Group hat ihren Hauptsitz seit 1895 in Gränichen (CH), beschäftigt weltweit rund 4000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 812 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden direkt oder indirekt durch die Familien Zehnder und ihnen nahestehende Personen gehalten.

