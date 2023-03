Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Vertrag

Landis+Gyr und WEC Energy Group unterzeichnen Vertrag über Erweiterung des AMI-Programmes für Gas und Elektrizität



01.03.2023

Cham, Switzerland - 1. März 2023 - Landis+Gyr Technology Inc., eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), und der in Wisconsin ansässige Energieversorger WEC Energy Group haben einen Vertrag zur Erweiterung der Advanced Metering Infrastructure-Abdeckung (AMI) für Gas- und Stromzähler und zur Verlängerung des bestehenden Managed-Services-Vertrags bis 2038 unterzeichnet. Die Wirksamkeit des Vertrags hängt von der behördlichen Genehmigung der oben erwähnten Erweiterung der AMI-Abdeckung ab. Der Vertrag umfasst 210'000 G480 Ultraschall-Gaszähler, 750'000 AMI-Gasmodule und 204'000 intelligente Stromzähler. Die Verlängerung des Managed-Service-Vertrags, welcher seit 2001 mit Unternehmen der WEC Energy Group besteht, bedeutet, dass Landis+Gyr die AMI-Netzwerkinfrastruktur weiterhin verwalten und weitere Dienstleistungen für die Versorgungsunternehmen für die nächsten 15 Jahre erbringen wird. Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Wir managen Energie besser - seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 7'500 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com. Kontakt Medien

