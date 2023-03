Die Aktie von Tesla hat sich am Dienstag unentschlossen präsentiert. Zeitweise notierte das Papier im Plus, am Ende ging es aber mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 205,71 Dollar aus dem Handel. Im Blick standen eine Sammelklage sowie ein geplantes neues Werk in Mexiko. Mit großer Spannung wird der Investor Day am heutigen Mittwoch erwartet.Ein Tesla -Aktionär will mit einer Sammelklage in den USA Wiedergutmachung für Kursverluste nach Unfällen und Problemen mit dem Fahrassistenzsystem "Autopilot" ...

