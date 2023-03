DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERBRENNER - Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Stefan Gelbhaar, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wegen seiner Klimapolitik einen Bruch des Klimaschutzgesetzes vorgeworfen. "Verkehrsminister Wissing rutscht immer tiefer in die Gesetzeswidrigkeit, wenn sein Ministerium nicht endlich ernsthaft an der Umsetzung der Klimagesetze arbeitet", sagte der Grünen-Politiker. "Synthetische Kraftstoffe werden daran nichts ändern, denn es gibt sie jetzt und in absehbarer Zukunft nicht in ansatzweisen relevanten Mengen", betonte Gelbhaar. Er kritisierte die von Wissing angedrohte Ablehnung des Verbrenner-Aus auf EU-Ebene und forderte den Liberalen zur Achtung des Ampelkompromisses auf. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ESM - Der neue Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Pierre Gramegna, empfiehlt den EU-Staaten, beim Schuldenabbau schrittweise vorzugehen und Spielräume besser zu nutzen. Mit Blick auf die anstehende Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts gibt er sich optimistisch. Es sei zwar notwendig, nationale Schuldenberge abzubauen, so Gramegna, der im Dezember 2022 die Nachfolge von Klaus Regling als ESM-Chef übernommen hatte. Die Ausgangslage erlaube es aber, dabei schrittweise vorzugehen. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 00:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.