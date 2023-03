Das amerikanische Verpackungsunternehmen Greif Inc. (ISIN: US3976241071, NYSE: GEF) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Zahlung am 1. April 2023 (Record day: 17. März 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,00 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 71,07 US-Dollar (Stand: 28. Februar 2023) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,82 Prozent. Ende ...

