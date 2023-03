DJ PTA-Adhoc: Georg Fischer AG: Ad hoc-Mitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements (KR) der SIX Exchange Regulation AG

Schaffhausen (pta/01.03.2023/07:00) - Schaffhausen 1. März 2023, 7:00 Uhr MEZ

Die Unternehmensberichte 2022 sowie die Präsentation zum Geschäftsjahr 2022 stehen unter https://www.georgfischer.com/de.html oder https:// annual-report.georgfischer.com/22/de/ zur Verfügung.

Inhalt der Ad hoc-Mitteilung:

Geschäftsjahr 2022: Starke Ergebnisse mit Profitabilität auf Allzeithoch

* Umsatz von CHF 4,0 Mrd. (2021: CHF 3,7 Mrd.), + 7,4% (organisches Wachstum 13,5%), unterstützt durch hohe Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen * Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) um 41% auf CHF 391 Mio. (2021: CHF 278 Mio.), rekordhohe EBIT-Marge von 9,8% (2021: 7,5%) * Konzernergebnis Aktionäre GF steigt um 29% auf CHF 276 Mio. (2021: CHF 214 Mio.) * Vorgeschlagene Dividende von CHF 1.30 je Aktie (2021 angepasst: CHF 1.00 je Aktie) * SBTi-Ziele validiert, weitere Senkung der CO2e-Emissionen um 14% * Fokus auf nachhaltige Lösungen und ausgewogene weltweite Präsenz sind wichtige Erfolgsfaktoren

Die Geschäftsdynamik von GF beschleunigte sich 2022 weiter, massgeblich getrieben durch den steigenden Umsatz von Produkten und Lösungen mit ökologischem oder sozialem Nutzen. Dazu zählten Lösungen für die Wasseraufbereitung sowie zur Minimierung von Wasserverlusten in urbanen Infrastrukturen, Leichtbaukomponenten für die nachhaltige Mobilität und Werkzeugmaschinen mit hoher Energieeffizienz. GF verzeichnete einen starken organischen Umsatzzuwachs in den USA (+21%) und Europa (+11%), während die Umsätze in China stabil blieben, trotz erheblichem Gegenwind im Zusammenhang mit der Pandemie und den damit verbundenen nachteiligen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft.

Der strategische Fokus auf robuste und nachhaltige Endmärkte mit innovativen Lösungen sowie die Initiativen zum Ausbau der "GF Winning Culture" zahlten sich aus. GF konnte hierdurch die anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen wie die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die COVID-19-Lockdowns in China und die hohe Inflation erfolgreich meistern.

Konzernergebnisse Der Auftragseingang stieg auf CHF 4,2 Mrd.(+4,2%, +10,3% organisch). Der Umsatz belief sich auf CHF 4,0 Mrd. Dies entspricht gegenüber 2021 einem Wachstum von 7,4% (13,5% organisch), das durch Preisanpassungen und eine starke Entwicklung des amerikanischen und europäischen Marktes unterstützt wurde. Negative Währungseffekte belasteten den Umsatz insgesamt mit rund CHF 142 Mio.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 41% auf CHF 391 Mio. Die EBIT-Marge erreichte mit 9,8% ein Rekordniveau und lag damit bereits im Zielkorridor der Strategie 2025. Im Vorjahr erzielte der Konzern ein Betriebsergebnis von CHF 278 Mio. mit einer EBIT-Marge von 7,5%.

Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) stieg auf ausgezeichnete 23,4% (2021: 16,4%) und übertraf damit die ambitionierte durchschnittliche Zielspanne der Strategie 2025 (20% bis 22%). Der ROIC von GF Piping Systems und GF Machining Solutions erreichte mit 35,6% (2021: 32,1%) bzw. 31,7% (2021: 21,9%) ein bemerkenswertes Niveau, während er sich bei GF Casting Solutions auf 11,2% belief (2021: 0,3%).

Ende 2022 beschäftigte GF 15'207 Mitarbeitende gegenüber 15'111 Mitarbeitenden zum Vorjahresende (+0,6%).

Der freie Cashflow erreichte mit CHF 201 Mio. (2021: CHF 110 Mio.) ein gutes Niveau. Der freie Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen belief sich auf CHF 146 Mio. im Vergleich zu CHF 151 Mio. im Vorjahr.

Das den Aktionären von GF zurechenbare Konzernergebnis lag bei CHF 276 Mio. (2021: CHF 214 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung um 29%.

Im April 2022 veräusserte GF erfolgreich seine 50%-Beteiligung am Joint Venture (Mills River, USA) von GF Casting Solutions und der Linamar Corp. in Guelph (Ontario, Kanada). GF Machining Solutions übernahm im Juli 2022 vollständig die in Italien ansässige Vam Control S.r.l., um ihr Dienstleistungs- und Engineering-Angebot in Europa weiter auszubauen. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine beendete GF im ersten Quartal 2022 sein Handelsgeschäft in Russland und schloss die Repräsentanz in Moskau im Verlauf des Jahres.

Am 28. April 2022 wurden die Aktien von GF im Verhältnis 1:20 gesplittet, um ein höheres Handelsvolumen zu ermöglichen. Der Gewinn je Aktie stieg auf CHF 3.37 gegenüber CHF 2.62 im Jahr 2021 angepasst um Aktiensplit. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären an der kommenden Generalversammlung eine Dividende in Höhe von CHF 1.30 je Aktie vor, gegenüber CHF 1.00 im Vorjahr (angepasst um Aktiensplit).

GF Piping Systems Der Umsatz überstieg mit CHF 2'160 Mio. erstmals die Marke von CHF 2 Mrd. Dies entsprach einem Wachstum von 9,6% und einem organischen Wachstum von 13,3% im Vergleich zum Vorjahr (CHF 1'971 Mio.). Das EBIT lag mit CHF 291 Mio. um 18% über dem Vorjahreswert (CHF 247 Mio.), die EBIT-Marge betrug 13,5% (2021: 12,5%).

Segmente wie Mikroelektronik, Prozessautomatisierung und Wasseraufbereitung trieben weiterhin das Ergebnis von GF Piping Systems. Die Division ist mit ihren Lösungen erfolgreich in Wachstumsmärkten positioniert, welche direkt den weltweiten Megatrend der Nachhaltigkeit adressieren.

GF Piping Systems verzeichnete ein starkes organisches Wachstum in Nord- und Südamerika (+21%) und ein solides organisches Wachstum in Europa (+5%). Dies ist der starken industriellen Präsenz in diesen Märkten zu verdanken. Die Auswirkungen der COVID-19-Lockdowns in China und ein schwächerer Haustechnikmarkt in China und Europa liessen sich hierdurch abfedern. Die Division konnte die höheren Einstandspreise erfolgreich an den Markt weitergeben, was ebenfalls zum Wachstum beitrug.

GF Casting Solutions GF Casting Solutions erzielte einen Umsatz von CHF 892 Mio. (2021: CHF 880 Mio.). Dies entsprach einem Wachstum von 1,4% bzw. 17,2% organisch. Das starke organische Wachstum ist das Ergebnis einer positiven Nachfrage nach Komponenten für Elektrofahrzeuge, einer Zunahme der Lieferungen von industriellen Komponenten, höheren Metallpreisen sowie einer Erholung des Luft- und Raumfahrtsegments. Das Wachstum wurde durch die Veräusserung des Joint-Ventures in den USA und durch Währungseffekte negativ beeinflusst.

Der Umsatz mit Komponenten für Elektrofahrzeuge stieg um 27% auf CHF 112 Mio. Der gesamte Projektauftragseingang für Komponenten von Elektrofahrzeugen belief sich auf CHF 566 Mio. (2021: CHF 433 Mio.) und machte 57% der gesamten neuen Aufträge im Leichtmetallbereich aus. Das EBIT lag mit CHF 55 Mio. (2021: CHF 5 Mio.) deutlich über dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge für das Gesamtjahr betrug 6,2% (2021: 0,5%) und reflektiert das gute Ergebnis im zweiten Halbjahr.

Im April 2022 verkaufte die Division ihre 50%-Beteiligung an der Leichtmetallgiesserei in Mills River (USA) an ihren Joint-Venture-Partner. Im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres 2022 ging die Division eine strategische Partnerschaft mit der in Mexiko ansässigen Bocar Group ein, einer Anbieterin von Lösungen für Leichtmetall-Gussteile und komplexe Baugruppen. Dies ermöglicht GF Casting Solutions, neue Technologien und Dienstleistungen zu entwickeln und in diese zu investieren, um Kunden in Nordamerika, Europa und China auf ihrem Weg zu nachhaltiger Mobilität zu unterstützen. Das neue Werk in Shenyang (China) lieferte erste Aluminium- und Magnesiumkomponenten an die lokalen Kunden.

GF Machining Solutions GF Machining Solutions erreichte einen Auftragseingang in Höhe von CHF 945 Mio. Dies entsprach einem organischen Wachstum von 3%, welches von robusten Endmärkten wie der Medizintechnik und "new mobility", aber auch einer Erholung der Luft- und Raumfahrtindustrie profitierte. Der Umsatz stieg um 8,7% (10,9% organisch) auf CHF 948 Mio. (2021: CHF 873 Mio.). Zu verdanken war dies einer guten Marktentwicklung bei Fräsanwendungen und einem starken Umsatz im Bereich Lasertexturierung und Funkenerosion (EDM). Automationslösungen verzeichneten weiterhin einen starken Zuwachs. Der Kundenservice blieb auch im Berichtsjahr eine tragende Säule der Division.

Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) und Europa waren die Haupttreiber des organischen Wachstums. Das Geschäft in China wurde zwar durch die COVID-19-Lockdowns beeinträchtigt, erreichte aber dennoch einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Trotz der Lieferkettenunterbrüche bei Komponenten erreichte das EBIT der Division CHF 67 Mio. (2021: CHF 47 Mio.), was einer EBIT-Marge von 7,0% (2021: 5,4%) entsprach.

GF Machining Solutions festigte ihre Position als industrielle Technologieführerin mit innovativen Lösungen und Produkten. Die Division verfolgt dabei ihre Strategie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und des Dienstleistungsangebots konsequent weiter.

Strategie 2025 auf Kurs - Nachhaltigkeit fest im Geschäft von GF verankert Der strategische Fokus von GF auf Lösungen, die den Nachhaltigkeitsbedürfnissen der Kunden entsprechen, ermöglicht stetiges Wachstum. Bei GF Piping Systems sind dies beispielsweise Anwendungen zur Minimierung von Verlusten in Kühlsystemen oder Wasserinfrastrukturen. GF Casting Solutions fokussiert sich auf Komponenten zur Verringerung des Gewichts von Elektrofahrzeugen. Der Ersatz des chemischen Ätzens durch Lasertexturierung ist ein weiteres solches Beispiel von GF Machining Solutions. Die starke und ausgewogene Präsenz in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika ist ein weiterer Schlüsselfaktor, welcher die Widerstandsfähigkeit von GF stärkt und es ermöglichte, auch im Jahr 2022 trotz starkem Gegenwind deutlich zu wachsen.

GF weist in seinen Unternehmensberichten 2022 erstmals alle Finanz- und ESG- (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) Kennzahlen gemeinsam aus. Im Berichtsjahr erreichte GF mit der Validierung seiner kurzfristigen Treibhausgas-Emissionsziele durch die SBTi (Science Based Targets Initiative) einen wichtigen Meilenstein. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die eigenen Prozesse und Standorte, um die CO2e-Emissionen zu verringern. Im Jahr 2022 konnte GF Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zu 2021 um 14% reduzieren. Dies steht in vollem Einklang mit dem Nachhaltigkeitsrahmen 2025.

GF strebt zudem eine Kultur an, in der die Mitarbeitenden - das wichtigste Kapital des Unternehmens - ihr Potenzial voll entfalten können. Ziel ist die Schaffung und Förderung eines vielfältigen und inklusiven Arbeitsumfeldes. Inspiration, Zusammenarbeit und Innovation sollen die Mitarbeitenden zu Bestleistungen motivieren. Dies sind zentrale Faktoren, um Talente zu gewinnen und zu binden.

Vorgeschlagene Änderungen im Verwaltungsrat GF hat angekündigt, Michelle Wen und Monica de Virgiliis an der nächsten Generalversammlung am 19. April 2023 als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorzuschlagen. Die beiden erfahrenen Führungskräfte werden die Expertise des Verwaltungsrats zu wichtigen strategischen Themen wie globaler Einkauf, Lieferketten sowie auf den Gebieten Energie und Halbleiter weiter vertiefen. GF hat zudem bekannt gegeben, dass Jasmin Staiblin aufgrund der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren und Riet Cadonau aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antreten werden. GF bedankt sich herzlich bei Jasmin Staiblin und Riet Cadonau für die hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren.

Ausblick 2023 Geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten bleiben 2023 bestehen und schränken die Visibilität für das Gesamtjahr weiter ein. GF rechnet jedoch damit, dank seiner starken Position in widerstandsfähigen Marktsegmenten und seiner ausgewogenen globalen Präsenz, mögliche Rezessionen in den Märkten teilweise kompensieren zu können. In Wachstumssegmenten wie dem Halbleiterbereich und der Wasseraufbereitung ist GF mit GF Piping Systems ausgezeichnet positioniert. GF Casting Solutions dürfte weiter von der steigenden Nachfrage nach Komponenten für Elektrofahrzeuge profitieren. GF Machining Solutions ist mit einem soliden Auftragsbestand ins neue Jahr gestartet. GF rechnet mit einer weiteren Erholung von Märkten mit einer bislang eher verhaltenen Entwicklung, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrtindustrie oder im Marinesegment. Auch für China wird nach den COVID-19 bedingten Abschwächungen eine Stabilisierung und weiteres Wachstum erwartet.

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse rechnet GF mit einem weiteren Wachstum und einer operativen Profitabilität im Zielkorridor der Strategie 2025 (EBIT-Marge von 9-11%).

