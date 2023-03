EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Nordex Group erhält von wpd Aufträge über 109 MW in Schweden und Finnland



01.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 1. März 2023. Die Nordex Group hat zwei Aufträge über insgesamt 109,3 MW aus Schweden und Finnland von ihrem Stammkunden wpd erhalten. Für den Windpark "Tomasliden" in Schweden liefert die Nordex Group zehn Turbinen des Typs N163/6.X. Für das finnische Projekt "Oulainen" hat wpd die Nordex Group mit der Lieferung von sieben Anlagen des Typs N163/5.X beauftragt. Beide Aufträge umfassen darüber hinaus jeweils einen Premium Service-Vertrag zur Wartung der Turbinen über 15 Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre. Der 68-MW-Windpark "Tomasliden" - bei dem erstmals in Schweden Turbinen des Typs N163/6.X zum Einsatz kommen - entsteht in Vesterbotten län, ca. 55 km westlich von Skeleftea. Der finnische 41,3-MW-Windpark "Oulainen" wird in der Gemeinde Oulainen in der Region Nordösterbotten errichtet. Die Turbinen liefert die Nordex Group in beiden Projekten in der Kaltklimavariante aus und stattet sie mit dem Nordex Advanced Anti-Icing-System gegen Rotorblattvereisung aus. Der Errichtungsbeginn für beide Windparks ist ab Frühjahr 2024 vorgesehen. Über wpd

wpd ist einer der weltweit führenden Entwickler und Betreiber (IRPP) von Wind- und Solarparks. Das 1996 gegründete Unternehmen plant, finanziert, baut und betreibt Windparks und Solarparks in 28 Ländern. Das IRPP-Geschäft umfasst Projekte im Eigenbestand mit einer Gesamtkapazität von fast 2.300 MW. Dank der gewachsenen Expertise ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner für Power Purchase Agreements (PPAs). wpd baut die Aktivitäten im deutschen Heimatmarkt und international in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika stetig aus und verfügt über eine Projektpipeline von insgesamt 13.870 MW Wind onshore und 2.300 MW Solarenergie. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com

