FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vor einer Welle an Konjunkturdaten an der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0595 Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche und überwiegend wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Inflation erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung. Zudem gibt die Bundesbank ihr Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr bekannt./bgf/tih