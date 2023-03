Am ersten Handelstag im März wird der DAX mit leichten Zugewinnen erwartet. Wie war der Februar? Gestern hat sich der DAX kaum bewegt, auf Monatssicht legte er ein Plus von 1,6% hin. Damit hat er sich im Februar und seit Jahresbeginn besser geschlagen als der Dow Jones. Heute sorgten PMI-Daten aus China schon für grüne Vorzeichen an den asiatischen Börsen. Bei uns stehen heute besonders die Verbraucherpreise für Februar im Blick. Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

