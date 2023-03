Die Bank of Montreal (ISIN: CA0636711016, TSE: BMO) zahlt am 26. Mai 2023 eine Quartalsdividende von 1,43 CAD je Aktie an die Aktionäre. Record day ist der 28. April 2023. Anfang Dezember 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (1,39 CAD) eine Anhebung um knapp drei Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,72 CAD ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen ...

