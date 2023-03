DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Nachdem die verspätete Veröffentlichung der Januar-Daten dem Statistischen Bundesamts (Destatis) Zeit und Nerven gekostet hat, kommen eine Woche später schon die Februar-Daten. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen ist und um 9,0 (Januar: 9,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lag. Die deutschen HVPI-Daten sind der wichtigste Vorlaufindikator der Euroraum-Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die bisher in Frankreich und Spanien veröffentlichten Daten deuten ein gewisses Risiko an, dass der Inflationsdruck vielleicht doch nicht gesunken ist.

TAGESTHEMA II

Die Prosiebensat1 Media SE verschiebt die Vorlage ihres Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Auf Grundlage der Ergebnisse einer externen Prüfung geht der Medienkonzern davon aus, dass die Geschäftstätigkeit seiner beiden Tochtergesellschaften Jochen Schweizer GmbH und mydays GmbH in Teilen unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz fällt. Das Unternehmen prüft deshalb aktuell eine Anpassung des Geschäftsmodells. Diese Umstände wirken sich auf die laufenden Prüfungsarbeiten für den Jahres- und Konzernabschluss aus, so dass die Bilanz-Pressekonferenz nicht wie geplant am 2. März stattfinden kann. Als Folge der späteren Offenlegung des Jahres- und Konzernabschlusses muss möglicherweise auch der Termin für die bislang für den 2. Mai geplante Hauptversammlung verschoben werden. Bezogen auf die Außenumsatzerlöse des Konzerns machte die Geschäftstätigkeit von Jochen Schweizer mydays Group (ohne Regiondo) 1,6 Prozent aus. Der Ergebnisbeitrag lag 2021 mit einem bereinigten EBITDA von minus 1 Million Euro bei rund minus 0,1 Prozent. Die Jahresprognose hat laut Prosiebensat1 unverändert Bestand.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2022 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21 Umsatz Konzern 8.819 +16% 8 7.627 - Consumer 7.166 +17% 3 6.129 - Tesa 1.671 +12% 3 1.498 Organisches Wachstum Konzern 10,6 -- 3 9,7 - Comsumer 11,1 -- 3 8,8 - Tesa 8,5 -- 3 13,6 EBIT vor Sondereffekten 1.160 +17% 8 993 Ergebnis nach Steuern 812 +24% 8 655 Ergebnis nach Steuern/Dritten 802 +26% 6 638 Ergebnis je Aktie 3,58 +27% 8 2,81 Dividende je Aktie 0,71 +1% 8 0,70

PUMA (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS)

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 2.134 +21% 13 1.767 EBIT 41 -37% 12 65 EBIT-Marge 1,9 -- -- 3,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3,5 -56% 6 7,9 Ergebnis je Aktie 0,03 -40% 5 0,05

Weitere Termine:

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis

22:05 US/Salesforce Inc, Ergebnis 4Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Dt. Beteiligungs AG 0,80 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 /Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,9 1. Veröff.: 47,9 zuvor: 50,5 - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -8.000 gg Vm zuvor: -22.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 46,5 1. Veröff.: 46,5 zuvor: 47,3 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+8,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+8,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+9,2% gg Vj - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 48,8 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,2 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 47,0 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 46,9 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 47,6 Punkte zuvor: 47,4 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- DAX-Future 15.430,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.980,50 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.091,50 +0,2% Nikkei-225 27.516,53 +0,3% Schanghai-Composite 3.305,72 +0,8% Hang-Seng-Index 20.506,65 +3,6% +/- Ticks Bund -Future 132,48% -41 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.365,14 -0,1% DAX-Future 15.376,00 -0,3% XDAX 15.357,34 -0,3% MDAX 28.648,13 -0,1% TecDAX 3.207,34 -0,8% EuroStoxx50 4.238,38 -0,2% Stoxx50 3.895,48 -0,6% Dow-Jones 32.656,70 -0,7% S&P-500-Index 3.970,15 -0,3% Nasdaq-Comp. 11.455,54 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,91% -65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start rechnen Händler. Klar im Fokus stehen Inflationsdaten aus Deutschland, denen am Donnerstag dann die Verbraucherpreise für die gesamte EU folgen. Einzelne Länderdaten wie aus Frankreich und Spanien hatten am Vortag bereits die Sorge vor einer neuen Inflationswelle geweckt. Für etwas Beruhigung an den US-Börsen sorgten die US-Konjunkturdaten: Vor allem der leichte Rückgang des Chicago-Einkaufsmanager-Index beruhigt, da seine Preiskomponente keinen weiter steigenden Preisdruck signalisiert. Dazu passend sank auch das Verbrauchervertrauen leicht. Die Märkte hatten zuvor befürchtet, stärkere Daten zwängen die Fed zu aggressiveren Zinsschritten. Dies hatte die Renditen zunächst global getrieben. Leicht positiv dürften starke Einkaufsmanagerindizes aus China wirken. Die schnelle Belebung Chinas wird aber auch skeptisch gesehen: So warnen Strategen, dies werde den globalen Inflationsdruck erhöhen. Vor allem die Rohstoffpreise könnten schnell wieder anziehen.

Rückblick: Wenig verändert - Wie zuletzt häufiger zu beobachten, wurden Rücksetzer am Aktienmarkt gekauft. Unter den Sektoren stellten Bankenwerte mit einem Plus von 1,5 Prozent den Gewinner, profitierten sie doch von den steigenden Zinsen. Erste Euro-Inflationsdaten aus Frankreich und aus Spanien schickten derweil die Anleihen gen Süden, für die Renditen bzw. Zinsen ging es weiter nach oben. Nach Zahlenausweis brachen Ocado um 12 Prozent ein. Trotz hoher Innovationskraft sei das Geschäftsmodell offenbar nicht in der Lage, eine positive Rendite zu generieren, urteilte Shore Capital. Casino gaben 3,6 Prozent nach. Bryan Garnier war nicht zufrieden mit dem zweistelligen Volumenprozentrückgang in Frankreich. Auf vergleichbarer Basis sei es gerade einmal 0,1 Prozent nach oben gegangen. Für Monte dei Paschi di Siena ging es um 8,1 Prozent nach unten. Axa verkauft fast ihre gesamte Beteiligung von 7,94 Prozent an der Bank.

DAX/MDAX/TECDAX

