DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Februar nach offiziellen Angaben deutlicher gestiegen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,6 (Januar: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten nur einen Stand von 50,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Auch der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich. Er kletterte auf 51,6 (Januar: 49,2) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der Indikator beendete damit eine sechsmonatige Schrumpfung und markierte einen neuen Höchststand seit Juni. Die Teilindizes für die Produktion, die Auftragseingänge insgesamt und die neuen Exportaufträge erreichten laut Caixin einen neuen Höchststand seit 8, 21 bzw. 8 Monaten. Ein verbessertes Angebot und eine bessere Nachfrage trugen dazu bei, dass der Teilindex für die Beschäftigung zum ersten Mal seit 11 Monaten über 50 lag.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 46,9 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 47,6 Punkte zuvor: 47,4 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.981,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.096,50 +0,2% Nikkei-225 27.516,53 +0,3% Hang-Seng-Index 20.527,53 +3,7% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.307,29 +0,8% S&P/ASX 200 7.251,60 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen, wobei sich die Gewinne meist in engen Grenzen halten. Mit deutlichen Kursgewinnen stechen die chinesischen Börsen heraus, nachdem Einkaufsmanagerindizes auf eine kräftige Belebung der heimischen Wirtschaft im Februar hingedeutet haben. Das Ende der pandemiebedingten Beschränkungen in China habe die Erholung vorangetrieben, heißt es dazu. Der Aktienmarkt in Hongkong erhält einen zusätzlichen Schub von der Aufhebung der Maskenpflicht. Aktien der Telekombranche profitieren erneut vom jüngsten Digitalisierungsplan der chinesischen Regierung. China Unicom verteuern sich um 7,3 Prozent und China Telecom um 8,4 Prozent. Ungewissheit über den künftigen Kurs der großen Notenbanken und die möglichen Folgen für die Wirtschaft dämpfe die Kauflaune der japanischen Anleger, so Marktteilnehmer zu dem eher verhaltenen Plus der Tokioter Börse. Unter den Einzelwerten gewinnen Ajinomoto 9,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose erhöht hat. Bei Kansai Paint (-3%) belastet die Nachricht, dass Großaktionäre ihre Anteile verkaufen wollen. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 knapp behauptet. Der Index hatte zunächst deutlicher nachgegeben, machte aber den Großteil seiner Verluste wett, nachdem Inflationsdaten gezeigt hatten, dass sich der Preisauftrieb im Januar abgeschwächt hat. Gesucht waren Rohstoff- und Energieaktien, die die Verluste in allen anderen Sektoren fast vollständig kompensierten.

US-NACHBÖRSE

Novavax-Aktien verloren mehr als ein Viertel ihres Werts, nachdem der Pharmahersteller schwache Zahlen vorgelegt hatte. Der Verlust im vierten Quartal war doppelt so hoch wie von Analysten erwartet. Außerdem geht Novavax das Geld aus; das Unternehmen sieht deshalb seinen Fortbestand gefährdet. Die Aktien von AMC büßten 6,7 Prozent ein. Der Kinobetreiber war im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht, schnitt dabei aber besser ab als befürchtet. Einen konkreten Ausblick gab das Unternehmen nicht, CEO Adam Aron prognostizierte allerdings, dass die Umsätze an den Kinokassen branchenweit wohl frühestens 2024 oder 2025 das Niveau von vor der Pandemie erreichen würden. Rivian verloren rund 10 Prozent, nachdem der Elektroautohersteller mit Umsatz und Ausblick die Erwartungen verfehlt hatte. Mit einem Plus von rund 3 Prozent reagierten die Aktien von HP auf die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal des Drucker- und Computerherstellers. Der Gewinn lag über den Erwartungen der Analysten, der Umsatz darunter. Der Ausblick entsprach in etwa den Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.656,70 -0,7% -232,39 -1,5% S&P-500 3.970,15 -0,3% -12,09 +3,4% Nasdaq-Comp. 11.455,54 -0,1% -11,44 +9,5% Nasdaq-100 12.042,12 -0,1% -15,67 +10,1% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,48 Mrd 829 Mio Gewinner 1.454 1.843 Verlierer 1.568 1.240 Unverändert 142 104

Etwas leichter - Nach der moderaten Erholung zu Wochenbeginn hat die Wall Street den Handel mit einer negativen Tendenz beendet. Erneut waren es die andauernden Zinssorgen, die belasteten. Es gab weitere Anzeichen dafür, dass sich die hohe Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften als hartnäckig erweist. Dies könnte die US-Notenbank und andere Zentralbanken dazu veranlassen, die Zinsen stärker als bisher erwartet anzuheben. Alle drei Indizes beendeten den Monat Februar mit einem Minus. Beim Dow-Jones-Index fiel es mit 3,9 Prozent am stärksten aus. Der S&P-500 büßte 2,5 Prozent ein und der Nasdaq-Composite verlor 1,4 Prozent. Goldman Sachs (-3,9%) zieht "strategische Alternativen" für das Geschäft mit Verbraucher-Plattformen, zu dem der Spezialkreditgeber GreenSky und Kreditkarten-Partnerschaften mit Apple und General Motors gehören, in Erwägung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,80 +1,3 4,79 37,9 5 Jahre 4,16 -0,9 4,17 16,3 7 Jahre 4,06 -1,4 4,07 8,7 10 Jahre 3,91 -0,6 3,92 3,0 30 Jahre 3,91 -1,6 3,93 -5,8

Die Renditen legten nach dem Vortagesrückgang zwischenzeitlich wieder zu, gaben allerdings die Aufschläge wieder vollständig ab. Teilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Notenbanken, später seien Anleihen wegen der schwachen Risikoneigung gekauft worden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0604 +0,2% 1,0579 1,0585 -0,9% EUR/JPY 144,48 +0,3% 144,09 144,38 +2,9% EUR/GBP 0,8796 +0,0% 0,8792 0,8792 -0,6% GBP/USD 1,2054 +0,2% 1,2034 1,2039 -0,3% USD/JPY 136,28 +0,1% 136,20 136,40 +3,9% USD/KRW 1.315,12 -0,6% 1.323,44 1.324,70 +4,2% USD/CNY 6,9004 -0,5% 6,9334 6,9418 +0,0% USD/CNH 6,9085 -0,7% 6,9543 6,9614 -0,3% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8494 7,8485 +0,5% AUD/USD 0,6764 +0,5% 0,6734 0,6722 -0,7% NZD/USD 0,6227 +0,7% 0,6186 0,6149 -2,0% Bitcoin BTC/USD 23.738,21 +2,5% 23.166,77 23.369,70 +43,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich erholt von leichten Verlusten. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent. Der Euro stieg zwischenzeitlich mit hohen Inflationsdaten aus Europa leicht, konnte die Gewinne allerdings nicht behaupten. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0577 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,0645 Dollar. Die Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien sprächen klar für eine weitere Straffung der Geldpolitik, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,52 77,05 +0,6% +0,47 -3,7% Brent/ICE 83,95 83,45 +0,6% +0,50 -1,7%

Die Ölpreise legten zu. Die Preise für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,7 Prozent. Stützend wirkte hier die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage aus China nach der Wiedereröffnung des Landes, so ein Teilnehmer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.834,21 1.826,83 +0,4% +7,39 +0,6% Silber (Spot) 21,14 20,90 +1,2% +0,24 -11,8% Platin (Spot) 966,95 955,50 +1,2% +11,45 -9,5% Kupfer-Future 4,12 4,10 +0,5% +0,02 +8,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 01:38 ET (06:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der Goldpreis legte zu, nachdem er zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen war. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.827 Dollar. Zuvor hatten hohe Inflationsdaten aus Europa belastet, welche die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank (EZB) verfestigten. Im Anschluss sei es zu einer Erholung gekommen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / STUDIENKREDITSCHULDEN

Das Vorhaben von US-Präsident Joe Biden zur Streichung von Studienschulden von rund 400 Milliarden Dollar könnte am Obersten Gerichtshof des Landes scheitern. Die konservative Richtermehrheit am Supreme Court schien am Dienstag bei einer Anhörung der Auffassung zu sein, dass die Regierung mit der Maßnahme ihre Befugnisse überschritten hat.

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 9,9 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände reduzierten sich um 1,8 Millionen Barrel nach plus 0,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

FED

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Ansicht von Austan Goolsbee, dem neuen Präsidenten der Chicago Federal Reserve Bank, in einer "seltsamen und beispiellosen Phase". In seiner ersten Rede seit seinem Amtsantritt im vergangenen Monat sagte Goolsbee, er habe keinen Zweifel daran, dass die Wirtschaft mit "Unebenheiten auf dem Weg" konfrontiert sein werde. "Viele Dinge in der Wirtschaft wurden auf den Kopf gestellt, und wir müssen herausfinden, wo sie landen werden und was das für die Zukunft bedeutet", sagte Goolsbee am Ivy Tech Community College. "Aber wir werden es herausfinden", fügte er hinzu.

HP

hat im ersten Quartal einen kräftigen Rückgang beim Umsatz verzeichnet, da sich die Ausgaben der Verbraucher und Unternehmen verlangsamten, was die andauernde Inflation und die Befürchtungen einer Rezession widerspiegelt. Der Ausblick für das zweite Quartal bewegte sich im Rahmen der Erwartungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 01:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.