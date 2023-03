Der Private-Equity-Investor Mutares hat Großes vor. Die Refinanzierung der mit einem Volumen von 80 Mio. Euro ausstehenden Anleihe steht an, gleichzeitig will man frische Mittel ins Unternehmen holen und dafür einen neuen Bond mit bis zu 125 Mio. Euro ausgeben. Ab dem 14. März läuft die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2023/2027, die jährliche Verzinsung liegt bei mindestens 7,5 % plus EURIBOR. Wie CIO Johannes Laumann im Exklusiv-Interview mit dem Nebenwerte-Magazin verrät, ist das zusätzliche Kapital vor allem für das Portfolio und weitere Zukäufe in der aktuellen Pipeline geplant. Herr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...