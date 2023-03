Sensormatic Solutions unterstützt Einzelhändler auf dem Weg zu mehr Verantwortung und wirkungsvollen Nachhaltigkeitsprogrammen

Sensormatic Solutions, das führende globale Portfolio für Einzelhandelslösungen von Johnson Controls, setzt seine Entschlossenheit fort, über sein preisgekröntes Hardtag-Rückführungsprogramm eine verantwortungsvollere Einzelhandelsbranche zu unterstützen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2010 hat Sensormatic Solutions 16,5 Milliarden Hardtags ausgeliefert, von denen 13,7 Milliarden wieder in Umlauf gebracht wurden. Das Programm bietet Einzelhändlern eine kostengünstige Hardtag-Sicherheitslösung und stellt die Vorteile eines rezirkulierten, rezertifizierten und wiederverwendbaren Quell-Tags zur Verfügung. Neben der Reduzierung von Kunststoffen ermöglicht der globale Umfang des Programms und die komplette Kontrolle über die Rückführung durch Sensormatic Solutions ein strategisches Versand- und Lieferkettenmanagement, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, während die Tags durch den Prozess geleitet werden.

"Für Einzelhändler, die mehr Verantwortung übernehmen wollen, ist das Sensormatic Solutions Hardtag-Rückführungsprogramm eine solche Option. Denn es kann Einzelhändlern helfen, ihre Nachhaltigkeitsprogramme zu verbessern und gleichzeitig die Arbeitskosten im Geschäft zu reduzieren, den Warenschwund zu verringern und die Abläufe zu verbessern", sagt Subramanian Kunchithapatham, Chief Technology Officer bei Sensormatic Solutions.

Sensormatic Solutions blickt auf eine lange Geschichte und Engagement für den nachhaltigen Einzelhandel zurück. Sein Lösungsportfolio aus Schadensverhütung und Entschlossenheit, Bestandsinformationen, Kundenerfahrung und der Sensormatic IQ-Betriebsplattform kann verwertbare Erkenntnisse liefern, die Einzelhändlern helfen, umweltfreundlichere und verantwortungsvollere Geschäfte zu betreiben. Die Daten aus diesen Systemen können dabei helfen, die Einkaufserlebnisse der Kunden effizienter zu gestalten, unnötige Fahrten zu reduzieren, Ausschuss zu vermindern, effizientere Lieferketten herzustellen und mehr.

"Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Säulen des Geschäfts von Sensormatic Solutions", so Kunchithapatham weiter. "Wir haben unzählige Stunden damit verbracht, Technologien zu entwickeln, die die Umweltbelastung der Einzelhändler reduzieren können, und es ist ermutigend zu sehen, dass die größere Gemeinschaft des Einzelhandels dieses Ziel mit uns gemeinsam verfolgt."

Um mehr darüber zu erfahren, wie die digitalen Angebote von Sensormatic Solutions den Weg des Einzelhandels zur Nachhaltigkeit beschleunigen können, besuchen Sie den Stand C01 in Halle 6 auf der Messe Düsseldorf vom 26. Februar bis 2. März 2023 und folgen Sie EuroShop2023 auf Twitter und LinkedIn. Um eine Standtour oder ein Meeting mit einem Account Manager anzufordern, besuchen Sie die Sensormatic Solutions EuroShop Website.

Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE:JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude sehen wir unsere Mission darin, die Leistung von Gebäuden neu zu überdenken, um diese in den Dienst von Menschen, Orten und der ganzen Welt zu stellen.

Aufbauend auf einer stolzen Geschichte von fast 140 Jahren Innovation liefern wir mit OpenBlue, unserem umfassenden digitalen Angebot, die Blaupause der Zukunft für Branchen wie das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, Fertigung und darüber hinaus.

Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls heute das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik und Software sowie Servicelösungen von einigen der vertrauenswürdigsten Namen der Branche.

Besuchen Sie http://www.johnsoncontrols.com für weitere Informationen und folgen Sie @Johnson Controls auf sozialen Plattformen.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Einzelhandelslösungsportfolio von Johnson Controls, das operative Exzellenz in großem Umfang leistet und intelligente und vernetzte Kundenbeziehungen ermöglicht. Unsere intelligente digitale Betriebsplattform Sensormatic IQ kombiniert das komplette Sensormatic-Lösungsportfolio, einschließlich der Daten von Drittanbietern, um diese unübertroffenen Einblicke in die Erfahrung der Kunden, die Intelligenz der Bestände, die Verhinderung von Verlusten und die betriebliche Effektivität mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen anzubieten. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, auf der Grundlage von vorausschauenden und prognostischen datengesteuerten Ergebnissen zu handeln, um mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Bitte besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unserem YouTube-Kanal.

