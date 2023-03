HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3997/ Wolfgang Anzengruber ist der insgesamt 100. Gast in der Börsepeople-Reihe. Der langjährige CEO von Palfinger und Verbund spricht über Early Years bei SGP, Systec und ABB, diverse Headhunter, die u.a. zur Salzburg AG und zur börsennotierten Palfinger führten In der Anzengruber-Ära gab es ein Palfinger-Kursplus von 130 Prozent. Dann die Phase als Chef des Verbund: In den ersten 5 Jahren setzte es ein Kursminus von 50 Prozent und der Verbund war ATX Schlusslicht und dann folgte eine Versechsfachung im Kurs. Verbund wurde zur langfristig besten Austro-Aktie: Es hat also gedauert, bis der Markt für die Ideen von Energie-Visionär Anzengruber bereit war, dann aber dafür umso stärker. Wir ...

