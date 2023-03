Lausanne (ots) -Die Beliebtheit von Kreditkarten nimmt ständig zu. Wegen ihrer praktischen und sicheren Nutzung werden sie immer häufiger verwendet. In 2023 werden 59% der Schweizer Bevölkerung die Kreditkarte als Zahlungsmittel in Geschäften bevorzugen, während nur 18% Bargeld und 12% das Mobiltelefon, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, bevorzugen.Das Vergleichsportal bonus.ch führte wieder seine jährliche Umfrage unter Kreditkartennutzern durch. Mehr als 2'500 Personen nahmen an dieser Studie teil und teilten ihre Meinung über ihren Kreditkartenanbieter. Die erhaltenen Antworten wurden in Noten von 1 bis 6 umgewandelt, wobei 6 die beste Note ist.Zahlungsmethoden: Kreditkarten sind populärDie Kreditkarte wird immer mehr zum bevorzugten Zahlungsmittel in der Schweiz. So bevorzugen 59.4% der Befragten (vs. 57.8% in 2022) ihre Verwendung für Einkäufe in Geschäften. Im Vergleich zum letzten Jahr gewinnt auch das Mobiltelefon an Bedeutung (12.2% vs 8.1% in 2022). Dagegen musste Bargeld einen Rückgang von 21.2% auf 18.1% hinnehmen.In der Deutschschweiz werden Münzen und Banknoten am häufigsten (22.6%) verwendet. In den anderen Sprachregionen wird diese Zahlungsmethode von weniger als 17% der Befragten gewählt. Es ist auch erwähnenswert, dass, im Vergleich zu den anderen Regionen, italienischsprachige Schweizer viel mit Kreditkarte (64.6%) und Mobiltelefon (16.1%) bezahlen.Die Altersgruppen 60 Jahre und älter (22.1%) und unter 30 Jahren (19.1%) zahlen am meisten mit Bargeld. Aber sie sind es auch, die am häufigsten die Kreditkarte benutzen. Im Gegensatz dazu sind sie am wenigsten von der Zahlung per Mobiltelefon betroffen, die am meisten von den 30- bis 39-Jährigen genutzt wird.Kreditkarte: RekordnutzungNoch nie wurde die Kreditkarte so häufig genutzt wie heute. Während in 2014 nur 48.1% der Menschen mindestens einmal pro Woche damit bezahlten, sind es in 2023 bereits über 60%.Die vom Coronavirus verursachte Gesundheitskrise führte zu einer verstärkten Nutzung von Kreditkarten und einer geringeren Verwendung von Bargeld.Einfachheit und Sicherheit an erster StelleSeine Einkäufe einfach zu bezahlen (43.5%) und zu vermeiden, zu viel Bargeld bei sich zu haben (27.4%) sind die beiden Hauptgründe, warum die Schweizer Bevölkerung Kreditkarten benutzt.Kreditkarte: Kontaktlos überzeugt zunehmendInnerhalb weniger Jahre haben kontaktlose Kreditkarten drastisch an Popularität gewonnen. Während 2020 noch 30% der Nutzer sie für unsicher hielten, waren es 2023 nur noch 15%.Umgekehrt glauben 14% der Befragten (gegenüber 6% in 2020), dass kontaktloses Bezahlen unverzichtbar ist, während 58% (gegenüber 44% in 2020) die praktische Seite hervorheben. Auch hier ist das Coronavirus nicht ganz unschuldig.Höchstgrenze für kontaktloses BezahlenAufgrund des Coronavirus wurde die Höchstgrenze für kontaktloses Bezahlen ohne PIN-Code von CHF 40.- auf CHF 80.- erhöht. Aber was ist die ideale Limite für die Nutzer?Während 27% mit der derzeitigen Höchstgrenze von CHF 80.- zufrieden sind, wünscht sich immerhin ein Drittel eine Limite von CHF 100.- oder höher.Rangliste der Anbieter und GesamtzufriedenheitInsgesamt erfüllen die Anbieter von Kreditkarten in der Schweiz die Erwartungen der Nutzer gut. In 2023 liegt die durchschnittliche Note bei 5.1 von 6, "gut".Die Karte neon der Hypothekarbank Lenzburg erhielt in diesem Jahr mit 5.7 die Bestnote "sehr gut". Mit ihrem digitalen und dynamischen Produkt belegt diese Schweizer Neo-Bank mit Abstand den ersten Platz in der Rangliste.Vier Anbieter teilen sich den zweiten Platz mit einer Note von 5.3, "gut". Zum einen Migros Bank, Cumulus und TCS, die im letzten Jahr den ersten Platz belegten und regelmässig auf dem Siegertreppchen standen. Auf der anderen Seite Cembra Money Bank, die sich vor allem durch ihr Produkt Certo! auszeichnet, das je nach Geschäft eine Rückerstattung von 0.33% bis 1% ermöglicht.Swisscard und ihr Cashback-Produkt vervollständigen das Podium mit einer Gesamtnote von 5.2, "gut".Direktzugang zum Rapport:https://www.bonus.ch/Pdf/2023/Kreditkarten.pdfRubrik Kreditkarte - Kundenzufriedenheitsumfrage:https://www.bonus.ch/zrUAD52.aspxKreditkartenvergleich:https://www.bonus.ch/Pag/Kreditkarte/Kreditkarten-Vergleich.aspxPressekontakt:Für mehr Informationen:bonus.ch SAPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20B1003 Lausanne021 312 55 91ducret(a)bonus.chOriginal-Content von: bonus.ch S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008668/100903566