Britvic plc: Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 01-March-2023 / 07:00 GMT/BST

Transactions in Own Securities

1st March

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 28th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 15,491 Highest price paid per share (pence): 833.50p Lowest price paid per share (pence): 826.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 830.04p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:03:58 GBp 170 827.50 XLON xy49xAEH2kJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:06:13 GBp 256 828.00 XLON xy49xAEH63v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:06:13 GBp 192 828.50 XLON xy49xAEH63USD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:15:43 GBp 185 828.50 XLON xy49xAEHI8M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:24:51 GBp 210 827.00 XLON xy49xAEHjDX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:30:16 GBp 170 829.00 XLON xy49xAEHZ7R BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:31:48 GBp 169 828.50 XLON xy49xAEHbPl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:34:36 GBp 131 828.50 XLON xy49xAEHc9O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:41:40 GBp 212 829.50 XLON xy49xAEHUSDl3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:46:18 GBp 140 830.00 XLON xy49xAEHos4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:57:45 GBp 151 830.50 XLON xy49xAEGCfP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 08:57:45 GBp 217 831.00 XLON xy49xAEGCe0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:06:01 GBp 135 830.50 XLON xy49xAEG4tR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:16:24 GBp 205 829.50 XLON xy49xAEGVFs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:18:03 GBp 222 830.50 XLON xy49xAEGU40 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:18:03 GBp 8 830.50 XLON xy49xAEGU42 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:24:57 GBp 152 831.00 XLON xy49xAEGKDW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:25:08 GBp 9 830.50 XLON xy49xAEGKy2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:35:58 GBp 158 831.00 XLON xy49xAEGkMj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:35:58 GBp 190 831.00 XLON xy49xAEGkMv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 09:42:11 GBp 183 830.50 XLON xy49xAEGbeT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 10:03:51 GBp 242 831.50 XLON xy49xAEGsPm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 10:06:13 GBp 267 831.00 XLON xy49xAEN8gf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 10:22:33 GBp 254 831.50 XLON xy49xAEN7r6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 10:25:58 GBp 227 831.00 XLON xy49xAENOOD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 10:49:22 GBp 228 831.00 XLON xy49xAENis2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 10:50:55 GBp 198 830.50 XLON xy49xAENkAr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:07:51 GBp 187 831.00 XLON xy49xAENUSDG2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:07:51 GBp 170 831.50 XLON xy49xAENUSDGL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:12:54 GBp 245 830.00 XLON xy49xAENpwD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:26:06 GBp 219 830.00 XLON xy49xAEMFPd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:26:06 GBp 22 830.00 XLON xy49xAEMFPf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:33:21 GBp 134 830.00 XLON xy49xAEM2tn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:40:14 GBp 143 829.50 XLON xy49xAEMRTl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 11:52:41 GBp 187 829.50 XLON xy49xAEMLrI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 12:29:30 GBp 97 832.00 XLON xy49xAEMUSDdu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 12:29:30 GBp 302 832.00 XLON xy49xAEMUSDdw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 12:29:30 GBp 460 832.00 XLON xy49xAEMUSDdy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 12:29:32 GBp 201 831.50 XLON xy49xAEMUSDbb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 12:39:55 GBp 147 831.00 XLON xy49xAEMti@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 12:44:03 GBp 133 830.50 XLON xy49xAELBGV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:11:20 GBp 216 831.50 XLON xy49xAELUXj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:32:58 GBp 170 832.00 XLON xy49xAELZLA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:32:58 GBp 246 832.00 XLON xy49xAELZLN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:36:37 GBp 245 832.00 XLON xy49xAELd@2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:36:39 GBp 170 832.00 XLON xy49xAELdUSD6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:57:24 GBp 253 833.50 XLON xy49xAEK8ef BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 13:57:24 GBp 292 833.50 XLON xy49xAEK8ei BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:02:22 GBp 136 832.50 XLON xy49xAEKFPj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:09:43 GBp 170 832.50 XLON xy49xAEK4Jw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:23:22 GBp 304 833.00 XLON xy49xAEKGhC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:29:53 GBp 210 832.50 XLON xy49xAEKfsi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:29:56 GBp 41 832.00 XLON xy49xAEKfe1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:32:39 GBp 215 831.50 XLON xy49xAEKipC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:36:05 GBp 260 830.50 XLON xy49xAEKY0l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:39:04 GBp 182 829.50 XLON xy49xAEKvLM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:44:00 GBp 235 830.00 XLON xy49xAEKUSDzF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 14:52:15 GBp 205 828.50 XLON xy49xAERAAX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:00:18 GBp 233 828.00 XLON xy49xAER6M1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:00:18 GBp 200 828.00 XLON xy49xAER6MP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:00:18 GBp 156 828.00 XLON xy49xAER6MQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:05:17 GBp 185 827.50 XLON xy49xAERUDe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:05:17 GBp 7 827.50 XLON xy49xAERUDg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:06:46 GBp 265 827.50 XLON xy49xAERGSZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:10:05 GBp 195 826.50 XLON xy49xAERKIv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:16:15 GBp 289 827.00 XLON xy49xAERjfw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:18:03 GBp 310 828.50 XLON xy49xAERkS2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:22:00 GBp 170 829.00 XLON xy49xAERYnUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:24:02 GBp 152 828.00 XLON xy49xAERdPd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:32:44 GBp 249 828.00 XLON xy49xAER@Wz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:37:03 GBp 495 828.00 XLON xy49xAERrZ9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:44:13 GBp 469 828.00 XLON xy49xAEQDhK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:55:45 GBp 370 829.50 XLON xy49xAEQOae BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:55:45 GBp 500 829.50 XLON xy49xAEQOag BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 28-Feb-2023 15:55:52 GBp 168 829.00 XLON xy49xAEQRVj

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

