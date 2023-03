Es läuft weiterhin rund bei Nordex. Der Turbinenbauer hat am Mittwoch einmal mehr zwei neue Aufträge vermeldet, die diesmal aus Nordeuropa kommen. An der Börse kommt die Auftragsflut gut an, vor den Zahlen Ende März nähert sich die Aktie peu à peu wieder dem Januar-Hoch bei 15,15 Euro.Die Aufträge aus Finnland und Schweden über insgesamt 109,3 Megawatt kommen vom Stammkunden wpd. Zehn Turbinen des Typs N163/6.X gehen nach Schweden, nach Finnland liefert Nordex sieben Anlagen des Typs N163/5.X. Hinzu ...

