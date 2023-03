DJ KORREKTUR: TABELLE/NRW-Jahresinflation steigt im Februar auf 8,5 Prozent

(Bei der um 7.48 Uhr gesendeten Meldung muss die monatliche Teuerungsrate auf 1,0 Prozent von zuvor 0,1 Prozent geändert werden. Das Statistische Landesamt hat seine Angaben korrigiert. Es folgt eine berichtigte Version.)

TABELLE/NRW-Jahresinflation steigt im Februar auf 8,5 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich im Februar verstärkt. Die Jahresteuerung erhöhte sich auf 8,5 von 8,3 Prozent im Januar, wie das Statistische Landesamt berichtete. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen unter anderem die Preise für Nahrungsmittel, zum Beispiel Molkereiprodukte und Eier (plus 35,4 Prozent) sowie Speisefette und -öle (plus 25,5 Prozent). Aber auch Haushaltsenergien (plus 31,2 Prozent), darunter insbesondere Gas (plus 54,6 Prozent) und Heizöl (plus 36,0 Prozent) verteuerten sich kräftig.

Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich unter anderem Gemüse (plus 12,7 Prozent), Bekleidung (plus 2,9 Prozent) und Gas (plus 2,7 Prozent). Günstiger angeboten wurden vor allem Speisefette und -öle (minus 6,1 Prozent), Dieselkraftstoff (minus 4,1 Prozent) und Heizöl (minus 3,7 Prozent).

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 (Vormonat: 1,0) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 8,5 (8,7) Prozent sinken.

=== Februar Januar +++ veröffentlicht Nordrhein-Westfalen +1,0% gg Vm +0,9% gg Vm +8,5% gg Vj +8,3% gg Vm +++ noch nicht veröffentlicht Sachsen xx,x% gg Vm +1,2% gg Vm xx,x% gg Vj +9,2% gg Vj Bayern xx,x% gg Vm +0,7% gg Vm xx,x% gg Vj +8,8% gg Vj Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,8% gg Vm xx,x% gg Vj +8,5% gg Vj Hessen xx,x% gg Vm +1,2% gg Vm xx,x% gg Vj +8,5% gg Vj Brandenburg xx,x% gg Vm -0,8% gg Vm xx,x% gg Vj +8,7% gg Vm --------------------------------------------------------- Deutschland +0,6% gg Vm* +1,0% gg Vm (14.00 Uhr) +8,5% gg Vj* +8,7% gg Vj *Prognose ===

