Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, gibt seine Beteiligung an einem europaweiten Forschungs- und Innovationsprojekt zur Entwicklung einer nahtlosen IT-Infrastruktur für Energiespeichersysteme bekannt.

Das am 1. Januar aufgenommene und auf drei Jahre angelegte Projekt InterSTORE ("Interoperable open-source tools to enable the hybridization, utilization and monetization of storage flexibility") wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europe der Europäischen Union gefördert. Eaton schließt sich elf weiteren Mitgliedern des Projektkonsortiums an, das von der RWTH Aachen koordiniert wird und akademische Kooperationspartner sowie weitere Unternehmen, Industrieverbände und Normungsorganisationen umfasst.

Die großflächige Einführung von Energiespeichern ist für die Energiewende in Europa von entscheidender Bedeutung. Um diese zu realisieren, sind Standardisierung und Interoperabilität notwendig. Energiespeichergeräte und -systeme müssen unabhängig von ihrem Alter und vom Hersteller nahtlos miteinander kommunizieren können, um die Vorteile für Betreiber, Anbieter, Lieferanten und Endverbraucher auszuschöpfen. Zu diesem Zweck will das InterSTORE-Projekt vier Schlüsselziele erreichen:

Bereitstellung von vier Open-Source-Softwaretools zur Gewährleistung von Interoperabilität, Flexibilität und Datenstandardisierung

Berücksichtigung aller relevanten Aspekte des flexiblen Einsatzes von hybriden Energiespeichersystemen in vier Hauptanwendungsbereichen (Elektrofahrzeuge, Industrie, Privathaushalte und Gewerbe)

Demonstration von sieben besonders relevanten Anwendungsszenarien in vier Praxislabors

Einsatz von Methoden, die über den Stand der Technik hinausgehen, um die Hybridisierung, Nutzung und Monetarisierung flexibler Speicher zu ermöglichen und gleichzeitig eine Standardisierung im Datenbereich zu gewährleisten

"Die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer daher ist eine weit verbreitete Energiespeicherung von entscheidender Bedeutung für den erfolgreichen Übergang Europas zu erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung aller Lebensbereiche", so Dominik Laska, Director am Eaton European Innovation Center. "Die heutigen Lösungen sind jedoch sehr unterschiedlich und oft nicht kompatibel. Um die Einführung auf breiter Basis zu ermöglichen, brauchen wir eine einheitliche Strategie für das Energiespeichermanagement. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit unseren fachkundigen InterSTORE-Kooperationspartnern eine innovative, anbieterunabhängige Lösung entwickeln, die Software und Hardware anderer Anbieter unterstützt und so in der Praxis eine signifikante Relevanz hat."

Derzeit ist das Energiemanagementsystem (EMS) von Eaton auf die Optimierung von Green Motion EV-Ladestationen, xStorage Compact-Batteriepacks und Photovoltaik-Modulen ausgelegt. Als Teil des InterSTORE-Konsortiums wird Eaton mit anderen EMS-Anbietern zusammenarbeiten, um Unterschiede und Synergien zwischen deren Lösungen zu identifizieren. Anschließend werden neuartige Optimierungskonzepte entwickelt und realisiert, um die Integration verschiedener Arten von Energiespeichern wie Wärmepumpen und Elektrolyseuren zu ermöglichen. Die Konzepte und Regelungsalgorithmen von Eaton werden auch im Forschungszentrum Jülich validiert und erprobt.

"Als Mitglied des InterSTORE-Projekts ist es unser Ziel, nahtlose Lösungen zu entwickeln, die verschiedene Arten von Energiespeichern unterstützen und gleichzeitig eine solide Grundlage für die Massenanwendung schaffen", so Anne Lillywhite, Senior Vice President und Geschäftsführerin des Bereichs Energy Transition, Digital Services, Electrical Sector für die Region EMEA. "Unsere Ingenieure werden ein Toolkit für die Interoperabilität von EMS sowie ein tieferes Verständnis für die Anforderungen der Nutzer und mögliche Geschäftsmodelle entwickeln. Im heutigen Umfeld steigender Energiepreise, strengerer Emissionsvorschriften und zunehmend umweltbewusster Verbraucher ist dies eine herausragende Gelegenheit, wegweisende neue Technologien zu entwickeln, die entscheidend zur Dekarbonisierung und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

