Samuel Bärfuss (* 1979) übernimmt den CEO-Posten der ISPIN AG per 1. März 2023 und tritt somit die Nachfolge von Dr. Norbert Thurner an.Zürich - Samuel Bärfuss, CEO der KOCH IT, wird auch CEO der Schweizer Spezialistin für Cyber Security und Cyber Risk Resilience ISPIN AG. Bärfuss verfügt über langjährige Erfahrungen in der IT- und Cyber-Security-Branche. Er übernimmt die Leitung von Dr. Norbert Thurner ab 1. März. Samuel Bärfuss (* 1979) übernimmt den CEO-Posten der ISPIN AG per 1. März 2023 und tritt somit die Nachfolge von Dr.

Den vollständigen Artikel lesen ...