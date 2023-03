Mögliche Übernahme durch Pfizer & Webinar zum Thema Aktienanleihen

Werbung







Der US-Konzern befindet sich in einer möglichen Planung zur Übernahme eines Krebsmittel-Spezialisten.



Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge, führt der US-Konzern Pfizer mögliche Übernahmegespräche eines Krebsmittel-Spezialisten. Dabei handelt es sich um Seagen mit Sitz in Seattle und momentan circa 3.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen konnte mit seinen Produkten sowie Lizenzeinnahmen 2022 einen Umsatz von zwei Milliarden Dollar erzielen. Vor allem die Umsätze durch den Covidimpstoff verzeichnen hohe Rückgänge. Zusätzliches Umsatzpotenzial wolle Pfizer durch Zukäufe anderer Unternehmen generieren.









Der Kapitalmarkt bietet den Anlegern ein großes Portfolio an Wertpapieren an. Ein bekanntes Wertpapier nehmen wir kommenden Mittwoch genauer unter die Lupe. In unserem Live-Webinar "Sichern Sie sich Ihren Zins - Wie funktionieren Aktienanleihen" geben wir Ihnen eine Einführung in die Welt der Aktienanleihen und zeigen Ihnen worauf bei einem Kauf zu achten ist. Für die von uns zur Verfügung gestellten Webinare benötigt es keine Anmeldung. Nehmen Sie ganz einfach per beigefügten Link teil. Möchten Sie immer auf den neuesten Stand in der Börsenwelt bleiben? Folgen Sie uns gerne auf unserem Instagram-Channel. Hier bieten wir neben vielen anderen interessanten Informationen auch regelmäßig Wochenausblicke am Wochenenden an. So sind Sie stets über wichtige Ereignisse in der kommenden Woche informiert.















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC