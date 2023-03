DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

NRW-Jahresinflation steigt im Februar auf 8,5 Prozent

Der Preisdruck in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich im Februar verstärkt. Die Jahresteuerung erhöhte sich auf 8,5 von 8,3 Prozent im Januar, wie das Statistische Landesamt berichtete. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 1,0 Prozent. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 (Vormonat: 1,0) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 8,5 (8,7) Prozent sinken.

Hohe Inflation verursacht 2022 rekordhohen Reallohnverlust

Die hohe Inflation hat die Lohnsteigerungen in Deutschland im vergangenen Jahr aufgefressen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete, sanken die Reallöhne im Jahr 2022 um 3,1 Prozent, nachdem sie bereits in den vorherigen beiden Krisenjahren rückläufig gewesen waren. Die Nominallöhne kletterten indessen um 3,5 Prozent. Es handelt sich um den höchsten Anstieg der Nominallöhne bei gleichzeitig stärksten Reallohnverlust für die Beschäftigten, der seit Beginn der Zeitreihe 2008 in Deutschland gemessen wurde.

Erwerbstätigkeit in Deutschland nimmt im Januar leicht zu

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im Januar erneut leicht zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vormonat um 72.000 auf 45,5 Millionen. Saisonbereinigt erhöhte sich die Erwerbstätigkeit damit um 0,2 Prozent. Im Dezember war die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl um 28.000 Personen oder 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen.

Ifo: Preiserwartungen der Unternehmen fallen zum fünften Mal in Folge

Zum fünften Mal in Folge planen deutlich weniger Unternehmen in den nächsten drei Monaten Preiserhöhungen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Ifo-Instituts. Demnach sanken die Ifo-Preiserwartungen für die Gesamtwirtschaft im Februar auf 29,1 Punkte nach 35,2 im Januar. "Die Unternehmen haben einen Großteil der gestiegenen Kosten bereits an ihre Kunden weitergegeben, gleichzeitig lässt die Nachfrage in nahezu allen Wirtschaftsbereichen nach. Damit dürfte der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abnehmen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Chinas Industriesektor legt im Februar überraschend deutlich zu

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Februar nach offiziellen Angaben deutlicher gestiegen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,6 (Januar: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten nur einen Stand von 50,5 Punkten prognostiziert. Auch der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich.

Fed-Notenbanker Goolsbee: US-Konjunktur in "seltsamer und beispielloser Phase"

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Ansicht von Austan Goolsbee, dem neuen Präsidenten der Chicago Federal Reserve Bank, in einer "seltsamen und beispiellosen Phase". In seiner ersten Rede seit seinem Amtsantritt im vergangenen Monat sagte Goolsbee, er habe keinen Zweifel daran, dass die Wirtschaft mit "Unebenheiten auf dem Weg" konfrontiert sein werde. "Viele Dinge in der Wirtschaft wurden auf den Kopf gestellt, und wir müssen herausfinden, wo sie landen werden und was das für die Zukunft bedeutet", sagte Goolsbee am Ivy Tech Community College. "Aber wir werden es herausfinden", fügte er hinzu.

Giffey will Berliner SPD Koalition mit CDU vorschlagen - Berichte

Medienberichten zufolge will Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dem Landesvorstand ihrer Partei eine Koalition mit der CDU vorschlagen. Sollte dieser nicht zustimmen, will sie offenbar als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten. Dies berichteten die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt, Bild und Focus Online unter Berufung auf eigene Informationen. Ein SPD-Sprecher wollte dies nicht bestätigen: Es gebe noch keine Präferenz für eine Partei, sagte dieser. Der Landesvorstand werde bei seiner Sitzung am Mittwochnachmittag entscheiden.

Bidens Plan für Streichung von Studienschulden könnte vor Supreme Court scheitern

Das Vorhaben von US-Präsident Joe Biden zur Streichung von Studienschulden von rund 400 Milliarden Dollar könnte am Obersten Gerichtshof des Landes scheitern. Die konservative Richtermehrheit am Supreme Court schien bei einer Anhörung der Auffassung zu sein, dass die Regierung mit der Maßnahme ihre Befugnisse überschritten hat. Biden hatte im vergangenen August angekündigt, Millionen von Menschen Studienschulden auf Bundesebene von jeweils bis zu 20.000 Dollar erlassen zu wollen. Die Regierung rechnet mit Kosten von rund 400 Milliarden Dollar.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Feb +26,3% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Feb +3,09% gg Vorjahr (Jan: +3,27%)

