Taipeh, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Cervoz Technology, ein führender Anbieter industrieller Speicher- und Speicherlösungen, freut sich, seine Teilnahme an der Embedded World-Veranstaltung in Nürnberg, Deutschland, von 14. bis 16. März 2023 bekannt zu geben. Besucher der Halle 1, Stand 1-401 (https://bit.ly/3XIgeP3), haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen von Cervoz zu informieren und die innovativen Produkte und Lösungen des Unternehmens persönlich zu erleben, einschließlich der militärtauglichen SSDs, Lösungen für den Transport und die Fabrikautomatisierung.Auf der Embedded World wird Cervoz seine neuesten Innovationen im Bereich Hochleistungsspeicher und kompakte Lösungen vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf Anwendungen in den Bereichen Industrieautomation, Militär und Transport liegt. Die Produktpalette wird eine leistungsstarke NVMe Gen4x4 SSD (T441) (http://bit.ly/3lWgSvq), A 176-layer TLC SSD (T383), ein DDR5 5600 DIMM (http://bit.ly/3Kpodha)/SO-DIM-Speichermodul (http://bit.ly/3KotDcj)und modulare Erweiterungskarten einschließlich PoE+Ethernet PCIe-Erweiterungskarten mit M12 (https://bit.ly/3Z8Jeko)/RJ45 (http://bit.ly/3SvKEU1) Connectors und eine drahtlose modulare Erweiterungskarte mit Wi-Fi 6-Funktionen (http://bit.ly/3YOwzDd) umfassen.Cervoz konzentriert sich auf die Bereitstellung von hochmodernen Speicherlösungen, die den Anforderungen von industriellen, militärischen und Fabrikautomatisierungs- sowie Transportlösungen für den schnell wachsenden ITS-Markt gerecht werden. Die militärtauglichen SSDs (M339 (http://bit.ly/3Z52MG1)) des Unternehmens zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Robustheit aus und verfügen über einen mehrschichtigen Datenschutz sowie eine AES-256-Bit-Verschlüsselung zum Schutz vertraulicher Informationen. Darüber hinaus erfüllen diese SSDs die strengen MIL-STD-810G-Normen und sind somit äußerst stoß- und vibrationsfest. Die Transportlösungen (http://bit.ly/3KroKiI) von Cervoz nutzen fortschrittliche Edge-Computing- und Interkommunikationsfunktionen, um die Verkehrsüberlastung und die Sicherheit in intelligenten Städten zu verbessern.Cervoz ist sich der wachsenden Bedeutung der Fabrikautomation und (https://bit.ly/3lRtoMB) ihrer wichtigen Rolle in industriellen Anwendungen bewusst. Deshalb bietet das Unternehmen hochmoderne Speicherlösungen für die Fabrikautomatisierung an, die AIoT- und 5G- (http://bit.ly/3IJNMbh) Technologien nutzen. Durch die Integration dieser Technologien unterstützt Cervoz die Automatisierung des Produktionsprozesses, die Steigerung der Effizienz und Produktivität sowie die Senkung der Betriebskosten.Die Embedded World ist eine hervorragende Gelegenheit für Cervoz, seine Produkte zu präsentieren und mit Kunden und Partnern weltweit in Kontakt zu treten. Besucher des Cervoz-Standes haben die Möglichkeit, mehr über die Produkte und Lösungen des Unternehmens sowie über seine Vision für die Zukunft der Embedded-Komponenten-Industrie zu erfahren.Wir freuen uns darauf, Sie am Cervoz-Stand auf der Embedded World begrüßen zu dürfen. Besuchen Sie uns und erleben Sie die neuesten Entwicklungen bei Embedded-Komponenten für die Märkte Industrie-PC, Militär, Fabrikautomation und Transport!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cervoz.com (http://bit.ly/3Sib3nO) oder kontaktieren Sie info@cervoz.com.Informationen zu CervozCervoz Technology (http://bit.ly/3Sib3nO) hat seinen Hauptsitz in Taiwan und liefert Embedded-Komponenten für den Industrie-PC-Markt. Das Unternehmen verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Design und in der Entwicklung von hochleistungsfähigen Speicherlösungen für industrielle Anwendungen.Kontakte:KontakteMedien: marketing@cervoz.comVertrieb: sales@cervoz.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2006572/Cision_Banner_2023_EW_1920x1080_300dpi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/entdecken-sie-die-leistungsfahigkeit-von-aiot-mit-cervoz-auf-der-embedded-world-2023-301755260.htmlOriginal-Content von: Cervoz Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168813/5452583