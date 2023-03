Koblenz / Berlin (ots) -Im vergangenen Jahr sind in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 2 782 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen (Stand: 24.02.2023). Das waren neun Prozent oder 220 Todesopfer mehr als im Vorjahr. Besonders betroffen sind dabei die jüngsten Verkehrsteilnehmenden.Diese Zahl ist für den gemeinnützigen Verein Blicki und den ADAC Mittelrhein ein Grund mehr, die bereits bestehende Präventionsarbeit - bisher wurden seit 2017 rund 56.000 Grundschulkinder bundesweit in Live-Workshops an Grundschulen geschult - auszubauen."Jeder Unfall ist einer zu viel. In enger Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen setzt sich der ADAC intensiv für die Verkehrserziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein - mit speziell auf die jeweilige Altersgruppe zuge-schnittenen Programmen und Aktionen zur Verkehrssicherheit. Die Kooperation mit Blicki fügt sich hier wunderbar ein. Wir unterstützen die Initiative voll und ganz, um die Straßen für die Kinder sicherer zu machen", betont Prof. Dr. Peter König, Vorstand Verkehr & Technik beim ADAC Mittelrhein.Im nördlichen Rheinland-Pfalz steht eine ganze Woche im Zeichen der Verkehrssicherheit: so waren Blicki und der ADAC Mittelrhein am 27. und 28.2.2023 an der Lindenschule in Bad Breisig zu Gast, wo das Känguru Blicki die Schülerinnen und Schüler auf spielerische Art für die Gefahren von Lkw im Straßenverkehr sensibilisierte.Neben der Lindenschule in Bad Breisig stehen in dieser Woche noch weitere Workshops an - bei der Denntal-Grundschule Ahrbrück (01.03.) und Aloisius-Grundschule Ahrweiler (2./3.3.), wo den Grundschulklassen ebenfalls an Lernstationen und einem Lkw die wichtigen Verkehrsregeln und Gefahrenquellen vermittelt werden. An allen drei Schulen werden insgesamt 821 Schülerinnen und Schüler geschult. Die gesamte Initiative steht unter der Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Volker Wissing.Verkehrserziehung spielerisch vermittelnBeim Auftakt in Bad Breisig erfuhren die Kinder an verschiedenen Lernstationen auf spielerische Art und Weise, was es mit Reaktions-, Brems- und Anhalteweg auf sich hat. Dabei mussten sie gemeinsam mit Känguru Blicki rennen und auf Signal plötzlich stehenbleiben. Gemessen wurde dann die Strecke, die sie ab dem Zeitpunkt des Stoppsignals zurücklegten. An einer weiteren Station erlebten die Kinder, wie viele Meter ein LKW im Stadtverkehr benötigt, um zum Stehen zu kommen. Bei der letzten Station wurde dann das Gelernte in einem Filmtheater-Quiz abgefragt, bevor jedes Kind die wohlverdiente Workshop-Urkunde von Prof. Dr. Peter König und Känguru Blicki höchstpersönlich erhielt.Charity-Auktion für Schulen im AhrtalMit von der Partie war in Bad Breisig auch die aus der Kabel1-Serie ,Trucker Babe' bekannte Fahrerin Katrin ,Tinka' Oschmann, die gemeinsam mit dem ADAC Mittelrhein eine Charity-Auktion initiiert hat. Bei eBay können bis zum 9. März 2023Preise ersteigert werden, die es nirgendwo zu kaufen gibt:VIP-Wochenende für 2 Personen beim Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring (13.-16.7.2023) inkl. Hotelübernachtung, Fahrt im Race-Truck und ADAC Heißluftballon.Link zur Auktion: https://www.ebay.de/itm/304819709512VIP-Reise für 2 Personen zum Saisonfinale der Goodyear Fia European Truck Racing Championship in Jarama (30.9.-1.10.2023) inkl. Flug ab Köln-Bonn nach Madrid und Hotelübernachtung.Link zur Auktion: https://www.ebay.de/itm/304819703140Der Erlös der Auktion kommt der Denntal-Grundschule in Ahrbrück und der Aloisius-Grundschule in Ahrweiler zugute, die von der Flutkatastrophe 2021 betroffen waren.Das Wichtigste fasste aber die 5-jährige Johanna nach dem ersten Workshop-Tag in Bad Breisig zusammen: "Blicki hat mir gezeigt, auf was ich auf dem Weg zur Schule achten muss. Jetzt fühle ich mich viel sicherer." Oder wie es Marcel Caspers, Bürgermeister der Stadt Breisig, formulierte: "Wir sind sehr glücklich, mit dem ADAC Mittelrhein und dem Verein Blicki zwei starke Partner für die Verkehrserziehung der Kinder an unserer Seite zu haben. Vor allem das Konzept, dass alle Grundlagen zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr gemeinsam mit dem Känguru Blicki spielerisch und interaktiv vermittelt werden, hat uns dabei voll überzeugt".Die Kooperation zwischen dem ADAC Mittelrhein und Blicki wurde bei den Family Truck Days vergangenen Oktober in Bad Honnef geschlossen. Dort führten beide Partner ebenfalls Verkehrssicherheits-Workshops und Charity-Aktionen für das Ahrtal durch, die in diesem Jahr unter anderem auch beim Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring (13.-16. Juli) durchgeführt werden.Pressekontakt:ADAC Mittelrhein e.V.Mirco HillmannLeiter Kommunikation & Marketingpresse@mrh.adac.de+49 261 130 31 22+49 151 418 897 62Original-Content von: ADAC Mittelrhein e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75815/5452577