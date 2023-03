DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf auf Jahrestief

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter tendiert der Bund-Future am Mittwoch, im Verlauf notierte er kurz auf Jahrestief. Der März-Kontrakt verliert aktuell 66 Ticks auf 132,23 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,99 Prozent und das -tief bei 132,05 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 89.213 Kontrakte. Der Bobl-Future verliert 38 Ticks auf 114,8 Prozent. Den Impuls liefern die Inflationsdaten aus Deutschland. Einen kleinen Paukenschlag lieferte am Morgen bereit das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, hier stiegen die Verbraucherpreise mit 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 14:00 Uhr werden dann die Daten für Deutschland erwartet. Die DZ Bank geht davon aus, dass die harmonisierte Inflation in der Jahresrate im Vergleich zur Inflationsrate im Januar von 9,2 Prozent nur minimal gefallen sein dürfte.

March 01, 2023

