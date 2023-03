1. März 2023 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. ("Vital" oder das "Unternehmen") (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach die Firma Coast Mountain Geological Ltd. ("CMG") mit dem Management und der Erbringung laufender geologischer Dienstleistungen im Rahmen der bevorstehenden Explorationsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Sting in Neufundland (Kanada) beauftragt wurde.

CMG ist ein zukunftsorientiertes geologisches Beratungsunternehmen, das mit einem umfassenden Serviceangebot aufwarten kann; u.a. verfügt die Firma über breit gefächerte internationale Kenntnisse aller Aspekte der Mineralexploration und des geotechnischen Prozesses. Seit über 30 Jahren bietet CMG seinen Kunden weltweit geologische Dienstleistungen mit einem Team von passionierten Geowissenschaftlern an, das sich aus einer ausgewogenen Mischung aus jungen und erfahrenen Branchenexperten zusammensetzt.

Nachdem das Unternehmen vor Kurzem die Analyseergebnisse von Stichproben aus seinem Kupferprojekt Sting melden konnte, die 17 % Cu, 11,6 % Cu, 14,2 % Cu und 13,9 % Cu sowie Goldwerte von 79 ppb bis 4.105 ppb bzw. 181 ppb bis 325 ppb enthielten, ist es der Ansicht, dass es jetzt wichtig ist, mit einem starken geologischen Beratungsunternehmen zusammenzuarbeiten, welches das Unternehmen bei der Leitung der nächsten Phasen der Explorationsaktivitäten unterstützen wird.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagte: "Aufgrund unserer bereits bestehenden Beziehung und der nachweislichen Erfolge von CMG bei der Leitung von Explorations- und Bohrprogrammen fiel uns die Entscheidung leicht, CMG als Partner für unsere zukünftigen Arbeitsprogramme auf dem Kupferprojekt Sting auszuwählen. Wir waren sehr zufrieden mit den jüngsten Analyseergebnissen unserer Stichproben und sehen der weiteren Erkundung des Gebiets entgehen, da wir davon überzeugt sind, dass dieses Gebiet beträchtliches Potenzial bietet."

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Grund- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen befasst sich mit der Weiterentwicklung seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.

Das Projekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 127 km² (12.700 ha), beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com

Für das Board of Directors

Adrian Lamoureux

Chief Executive Officer, Director

+1 (604) 229-9772

mailto:info@vitalbatterymetals.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über das Datum, an dem die Aktien voraussichtlich an der CSE gehandelt werden, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf CMG, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, den Beginn von Bohr-und Explorationsprogrammen in der Zukunft und das Mineralisierungspotenzial des Kupferprojekts Sting. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69475Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69475&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9284621005Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.