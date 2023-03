Bern (ots) -Vor rund zwei Jahren lancierte der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL einen Cybersecurity-Test, der die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisiert. In Ergänzung dazu wurde nun ein Test entwickelt, der spezifisch an die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen angepasst ist. Der neue Test ist ab sofort online verfügbar.Immer mehr Aspekte des Geschäftslebens finden digital statt. Dies gilt gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die dank der Digitalisierung ihre Prozesse effizienter gestalten und potenzielle Kunden leichter erreichen und binden können. Gleichzeitig steigt damit für die KMU das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Oft scheint jedoch die Sensibilität dafür zu fehlen: "Gerade bei KMU oder Gemeindeverwaltungen fehlt das Gefühl der eigenen Verletzlichkeit gegenüber Cyberkriminalität", sagte Cybersecurity-Spezialist Nicolas Mayencourt kürzlich in einem Interview.Orientierung am NIST-FrameworkAus diesem Grund hat der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL seinen vor rund zwei Jahren lancierten und für die breite Öffentlichkeit bestimmten Cybersecurity-Test mit einem weiteren Online-Test ergänzt, der KMU eine Selbsteinstufung und im Laufe der Zeit einen Vergleich mit anderen KMU ermöglicht. Der Verband orientierte sich dabei an den Funktionen des NIST-Framework, einer etablierten Reihe von Richtlinien und Vorgehensweisen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit: 1. Identifizieren; 2. Schützen; 3. Erkennen; 4. Reagieren und 5. Wiederherstellen. An diesem Framework orientiert sich auch der IKT-Minimalstandard des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung.Bewusstsein für die Gefahren von Cyberkriminalität schärfen"Die meisten unserer Mitglieder gehören zur Gruppe der KMU - für sie haben wir den neuen Test entwickelt", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL. Er ist überzeugt, dass der Test einen wichtigen Beitrag leisten wird, dass KMU ihr Bewusstsein für die Gefahren von Cyberkriminalität schärfen und die notwendigen Massnahmen treffen. Der neue Test, der auch Nichtmitgliedern offen steht, ist ab sofort online auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar:- Direktlink zum Cybersecurity-Test für KMU: Link (https://control.forthub.io/surveys/df341c07-4399-4070-a346-1cfdaf054f64)SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Reto Zumoberhaus, Leiter Strategie & Content Management, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100903582