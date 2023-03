Hamburg (ots) -Sie selbst reitet seit ihrer Kindheit, nun hat Franca Lehfeldt, 33, auch ihren Mann, Bundesfinanzminister Christian Lindner, 44, mit ihrer Pferdebegeisterung angesteckt. In der aktuellen GALA berichtet sie, dass Lindner nun Reitstunden nimmt. Und sogar die Pferdebox ausmistet: "Wir waren beide Weihnachten im Stall. Und dann sagte er ganz salopp: 'Dann hole ich jetzt mal die Karre.' Ich dachte, das wird ja was. Aber er hat es tipptopp gemacht. Es waren viele Frauen im Stall, und es ging ein anerkennendes Raunen rum."Die TV-Moderatorin verriet in GALA außerdem, dass das Paar gern Kinder wolle: "Ja, den Wunsch haben wir."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationRTL DeutschlandTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: maike.pelikan@rtl.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5452635