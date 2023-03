Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar um 192.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Gegenüber Januar wurden 4.000 mehr Arbeitssuchende registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

