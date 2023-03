HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat HHLA von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 9 Euro gesenkt. Der Start des Hafenbetreibers in das neue Jahr sei wohl schlimmer als erwartet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aktuelle Nachrichten, unter anderem vom Hamburger Abendblatt, zeichneten ein sehr negatives Bild über die Entwicklung des Containerumschlags. Der wesentliche Grund für die Schwäche dürfte die Konstellation aus dem sich abschwächenden gesamtwirtschaftlichen Umfeld und einer Lagerkorrektur sein./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A0S8488