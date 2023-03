Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -HONOR Magic5 Pro fängt mit seinem Legs Slam Dunk, einer brandneuen KI-basierten Bewegungserkennungstechnologie automatisch eine neue Leistung für die GUINNESS WORLD RECORDSTM ein.Das globale Technologie-Markenunternehmen HONOR gab auf dem Mobile World Congress 2023 bekannt, dass es eine Partnerschaft mit GUINNESS WORLD RECORDS TM eingegangen ist, um einen offiziellen Weltrekordversuch zu erfassen. Zur Feier der Markteinführung der HONOR-Magic5-Serie haben sich die beiden Markenunternehmen zusammengetan, um den zweimaligen FIBA 3x3 World Champion und Profi-DunkerPiotr Grabowski, einen Basketballspieler aus Polen, herauszufordern, um einen neuen Weltrekord für die GUINNESS WORLD RECORDS TM für den höchsten zwischen dem Legs Slam Dunk zu setzen.Slam-Dunking ist eine spektakuläre Demonstration von Fähigkeiten und Kreativität und ist ein beliebter Sport, der vom Basketball abgeleitet wurde. Dabei springt ein Spieler hoch in die Luft, um den Ball mit einer oder beiden Händen über den Rand des Basketballkorbes durch den Korb zu schießen. Die Herausforderung fand in London, Großbritannien, statt und Piotr sprang auf eine atemberaubende Höhe von 3,2 Metern, um den Slam-Dunk auszuführen, und errang damit einen neuen Weltrekordtitel im Rahmen der GUINNESS WORLD RECORDSTM. Die beeindruckende Leistung wurde automatisch mit der neuen KI-basierten Bewegungserkennungstechnologie des HONOR Magic5 Pro erfasst, die dank KI-gestütztenmaschinellen Lernens automatisch den Höhepunkt eines Sprungs erkennen und den Rahmen in extrem hoher Definition und Klarheit erfassen kann."Sport stärkt den menschlichen Geist. Wir freuen uns, diesen atemberaubenden Moment mit unserer bahnbrechenden Kameratechnologie aufzeichnen zu können", sagte Ray Guo, Chief Marketing Officer von HONOR Device Co, Ltd. "Durch die Entwicklung von Produkten, die kreative Lösungen bieten, möchten wir unsere Kunden dazu motivieren, die Magie in sich selbst zu entfalten und außergewöhnliche Dinge zu erreichen.""Basketball ist meine Leidenschaft. Jedes Mal, wenn ich hochspringe, um ein Dunking auszuführen, kämpfe ich gegen die Kraft der Schwerkraft an und bemühe mich, meine eigenen Grenzen zu überschreiten. Wenn ich Rekorde breche, fühlt sich das wie Zauberkraft an. Ich hoffe, dass dies Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren wird, ihre eigene Zauberkraft voll auszuschöpfen", so Piotr Grabowski."Wir glauben, dass jeder seinen eigenen Moment erleben kann, der es wert ist, gefeiert zu werden. Bei diesem Versuch hängt alles vom Timing und von der Präzision ab. Es liegt an uns, diesen außergewöhnlichen Leistungen gerecht zu werden und die Tat auf bestmögliche Weise darzustellen", sagte Karen Gilchrist, Vice President of TV and Digital Content von Guinness World Records. "Wir haben den HONOR Magic5 Pro verwendet, um den rekordbrechenden Moment mit klarer, ultraschneller Geschwindigkeit zu erfassen, und die Ergebnisse sind unbedingt sehenswert."Die KI-gestützte Bewegungserkennungstechnologie[1] funktioniert, indem sie auf ein KI-Netzwerk zugreift, in das mehr als 270.000 Bildern eingespeist wurden, was es der Kamera ermöglicht, verschiedene Szenarien genau zu erkennen und auf intelligente Weise den großartigen Moment zu identifizieren, um dann den Höhepunkt automatisch zu erfassen. Diese Funktion wird von der All-New HONOR Image Engine angetrieben, die mit einer verbesserten intelligenten KI-Erkennungstechnologie ausgestattet ist.Diese intuitive Funktion ist ideal für Live-Auftritte und Sportveranstaltungen, wenn sie aktiviert ist, und sie erkennt automatisch Gesichtsausdrücke wie Lächeln und Körperbewegungen wie Springen. Ganz gleich, ob man eine Person aufnimmt, die aus reiner Freude Luftsprünge macht, oder eine Person, die an einem schnell ablaufenden Sportturnier teilnimmt, die daraus resultierenden Action-Aufnahmen sind kristallklar und ermöglichen es den Nutzern, jederzeit und überall bessere kreative Arbeit zu leisten.HONOR unterstreicht sein Engagement für die Bereitstellung unglaublicher Kamerafunktionen und hat massiv in die Entwicklung von KI-Algorithmen investiert, die Fotografie auf dem HONOR Magic5 Pro auf eine völlig neue Ebene heben. Der HONOR Magic5 Pro nimmt auch den ersten Platz in der Rangliste der DXOMARK Smartphone-Kameras ein.Der HONOR Magic5 Pro wird in globalen Märkten erhältlich sein, darunter im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Malaysia und Mexiko. Versanddetails für jeden Markt werden in Kürze bekanntgegeben.Informationen zu HONORHONOR ist ein führender globaler Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem beharrlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und die ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu tun. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für die verschiedensten Budgets an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, zu einer besseren Version ihrer selbst zu werden.Informationen zu Guinness World RecordsWas ist der schnellste Wildvogel in Europa? Dies war die Frage, die im Jahr 1954 die Menschen zur Einführung der Guinness World Records inspiriert hat. Angefangen hat es mit einem einzigen Buch, das von einem Zimmer über einem Fitnessstudio veröffentlicht wurde. Mittlerweile ist GWR zu einem globalen Multi-Media-Markenunternehmen mit Niederlassungen in London, New York, Peking, Tokio und Dubai gewachsen.Heute liefern wir Inhalte von Weltklasse, nicht nur durch Bücher, sondern auch durch Fernsehsendungen, soziale Medien und Live-Veranstaltungen. Unser hausinternes Beratungsunternehmen arbeitet eng mit Marken und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Möglichkeiten von rekordverdächtigen und preisgekrönten Kampagnen und Unternehmenslösungen zu nutzen. Durch unseren hauseigenen Produktionszweig GWR Studios erstellen wir herausragende Inhalte für Rundfunkanstalten, Markenpartner und digitale Plattformen. Was auch immer das Medium ist, unser letztes Ziel ist es, die Welt zu einem interessanteren, unterhaltsamen und positiveren Ort zu machen. KI Motion Sensing Capture unterstützt einen intelligenten, mit Hochgeschwindigkeit arbeitenden Kameraverschluss, der schnell wundervolle Momente von Menschen wie ihr Lächeln, Springen usw. oder Bewegungen von Katzen und Hunden erfassen kann. Der tatsächliche Effekt kann je nach Szenario variieren. Auch die Standardversion unterstützt diese Funktion! 