Würzburg (ots) -- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl informieren im neuen Gartenkatalog MY HOME GARTEN über die schönsten Outdoor-Trends der Saison- Nachhaltigkeit gehört in diesem Jahr zu den wichtigsten Faktoren für einzigartige Gartenträume- Moderne Outdoor-Wohnzimmer mit flexiblen Gartenmöbeln und Beleuchtung laden im Sommer zum Relaxen einDie Gartensaison ist eröffnet: Der herannahende Frühling und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen locken Groß und Klein nach draußen. Um den eigenen Garten in einen Wohlfühlort zu verwandeln, bietet XXXLutz mit MY HOME GARTEN und der neuen Garten- & Outdoor-Kollektion 2023 die passende Inspiration!Outdoor-Living & NachhaltigkeitRessourcen schonen und individuelles Sommerglück bewusst genießen - die nachhaltige Auswahl an Gartenmöbeln im MY HOME GARTEN Katalog macht das ganz einfach möglich! Kundinnen und Kunden bei XXXLutz können sich auf moderne Qualitätsmöbel mit Nachhaltigkeitssiegel freuen. Das Gartensortiment mit FSC®-zertifiziertem Holz und Recycling-Teak trägt zu einer gesünderen Umwelt bei und macht den Outdoorbereich fit für den Frühling. Eine nachhaltige Holzproduktion wird durch den Kauf von Gartenmöbeln mit TREES4TREES-Kennzeichen unterstützt, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für Aufforstungsaktionen engagiert. Und auch im Kleinen lässt sich etwas erreichen: "Mini Gardening" wird immer populärer und erlaubt dank der praktischen Hochbeete von XXXLutz saisonalen Genuss aus eigenem Anbau.Modulare Gartenmöbel: flexibel kombinierbarEin echtes Garten-Highlight in diesem Jahr sind flexible Loungegarnituren, mit denen sich individuelle Wohlfühloasen gestalten lassen. "Der Kunde konfiguriert sein Wunschsofa selbst und hat dabei eine große Auswahl an stilvollen Elementen zur Verfügung. Das Modell "Capri" beispielsweise, wurde eigens für die XXXLutz-Kundinnen und Kunden entwickelt und ist exklusiv bei uns erhältlich", erzählt Markus Kaminski, Wareneinkauf Gartenmöbel bei XXXLutz Deutschland. Aufgrund ihrer Flexibilität sind modulare Loungemöbel platzsparend und ideal für alle, die im Sommer Großes vorhaben. Ob Familienfeier, Dinner oder Pool-Party: Eine modulare Gartenlounge sorgt jederzeit für individuellen Charme im Outdoorbereich.Natürliche Garten-Looks: Teak, Jute & Co.Hochwertig und robust: Gartenmöbel und Accessoires mit natürlichem Look liegen 2023 absolut im Trend. Holzmöbel sind aus dem Outdoorbereich nicht wegzudenken und verleihen Garten, Terrasse oder Balkon ein natürliches, einladendes Ambiente. Tische aus Teakholz oder Akazie, gerne mit runden Tischplatten, gehören zu den Must-haves der Saison. "Runde Holztische haben viele Vorteile: Man findet immer einen Sitzplatz und kann sich viel besser unterhalten!", erklärt Markus Kaminski. Eine natürlich schöne Ergänzung zu Outdoormöbeln aus Holz sind farblich passende Jute-Teppiche aus 100 % natürlichen, ökologisch abbaubaren und auch recycelbaren Pflanzenfasern. Mit solchen Naturprodukten können Kundinnen und Kunden daheim ein nachhaltig gemütliches Ambiente kreieren.Portable Leuchten für Indoor und OutdoorNicht nur Gartenmöbel sind diesen Sommer universell einsetzbar: Der Trend zu mehr Flexibilität zieht sich durch die gesamte Gartenausstattung bis hin zur Beleuchtung. Ein leuchtender Eyecatcher bringt stilvoll Licht ins Dunkel und taucht den Garten am Abend in ein geheimnisvolles Flair. Stehlampen mit dekorativem Schirm sorgen für stimmungsvolle Gemütlichkeit und sind sowohl drinnen als auch draußen einsetzbar. Hängeleuchten für Balkon und Terrasse liegen derzeit ebenfalls im Trend, vorzugsweise aus Naturmaterialien wie Bambus oder Rattan. Nicht nur Gartenmöbel sind diesen Sommer universell einsetzbar: Der Trend zu mehr Flexibilität zieht sich durch die gesamte Gartenausstattung bis hin zur Beleuchtung. Ein leuchtender Eyecatcher bringt stilvoll Licht ins Dunkel und taucht den Garten am Abend in ein geheimnisvolles Flair. Stehlampen mit dekorativem Schirm sorgen für stimmungsvolle Gemütlichkeit und sind sowohl drinnen als auch draußen einsetzbar. Hängeleuchten für Balkon und Terrasse liegen derzeit ebenfalls im Trend, vorzugsweise aus Naturmaterialien wie Bambus oder Rattan. In Kombination mit klassischen Tischleuchten oder Windlichtern entsteht ein einladendes Gesamtbild, das jeden Garten in ein Outdoor-Wohnzimmer verwandelt.Individuelle Gartenträume zum Wohlfühlen werden mit XXXLutz wahr! Der neue Gartenkatalog MY HOME GARTEN liegt ab Anfang März in allen Filialen aus und bietet inspirative Ausstattungsideen für jeden Geschmack. 