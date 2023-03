Berlin (ots) -Die Lieblingsgast-Schokolade von share ab heute für Bahn-Reisende / Partnerschaft unterstützt die Tafeln in DeutschlandDas Reisen mit der Deutschen Bahn und der Genuss der sogenannten Lieblingsgast-Schokolade von share haben ab sofort eine große Gemeinsamkeit: Beides trägt ganz nebenher zu mehr sozialer Nachhaltigkeit bei. Ab heute verteilen Mitarbeitende im Bordservice von ICE und Intercity-Zügen der Deutschen Bahn (DB) an die Reisenden in der 1. Klasse Schokoladentäfelchen von share. Jede Lieblingsgast-Schokolade des Social-Impact-Unternehmens unterstützt die Tafeln in Deutschland bei der Rettung und Verteilung von Lebensmitteln. Auf das Jahr gerechnet werden 10 Mio. Täfelchen Schokolade verteilt. Mit dem Spendenanteil kann die Tafel Deutschland jährlich 10 Mio. Portionen Lebensmittel bereitstellen und 5.000 Tonnen Lebensmittel retten. Der Spendenanteil wird zum Beispiel dafür genutzt, die Logistik und Kühlinfrastruktur der Tafeln weiter auszubauen. Dadurch kann in einem Jahr etwa einer Million Menschen geholfen werden.Spenden nach dem Need-For-Need Prinzip"Es freut uns sehr, dass wir die Deutsche Bahn als Partnerin an unserer Seite haben und mit dem Bahnfahren auch etwas Soziales bewegt wird", so Iris Braun,Co-Gründerin von share. "Wir sind sehr stolz, dass die soziale Nachhaltigkeit immer mehr in den Herzen der Konsument:innen ankommt. Denn so steht bei share jedes Produkt für eine vergleichbare Hilfeleistung. Mit dem neuen 'Lieblingsgast' haben wir eine Schokolade entwickelt, die nicht nur superlecker schmeckt, sondern auch mit jedem Täfelchen die Arbeit der Tafeln in Deutschland unterstützt." Monatlich verteilt die Deutsche Bahn rund 1,2 Millionen Lieblingsgast-Schokoladen (je 13,5 Gramm) an die Reisenden in der 1. Klasse. Ganz nach dem Need-For-Need-Prinzip entspricht dabei jede Tafel, so wie bei jedem Produkt von share, einer Hilfeleistung für Menschen in Not."Wir freuen uns sehr, dass uns die Lieblingsgast-Schokolade in Zukunft dabei hilft, noch mehr Lebensmittel zu retten und an Menschen in Armut zu verteilen", so Sirkka Jendis, Geschäftsführerin der Tafel Deutschland. "In den aktuellen Krisen kommen besonders viele Menschen zu unseren Ausgabestellen, während es den Tafeln gleichzeitig vielerorts schwerer fällt, Lebensmittel zu retten. Der Ausbau und die Weiterentwicklung der Lebensmittellogistik sind ein ganz zentrales Projekt der Tafel Deutschland und wir sind dankbar, dabei auf share und die Deutsche Bahn zählen zu können."Stefanie Berk, Marketing-Vorständin des DB Fernverkehrs freut sich über die Partnerschaft: "Bahnfahren ist aktiver Klimaschutz. Unsere grüne DNA findet sich auch in immer mehr Produkten der Bordgastronomie. Mit der neuen 'Lieblingsgast'-Schokolade von share setzen wir ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz. Uns freut besonders, dass wir mit jedem Gastgeschenk etwas Gutes tun - jede Schokolade ermöglicht den Tafeln in Deutschland die Ausgabe einer Mahlzeit."Von sozialer Verantwortung über umweltbezogene Handlungsfelder wie Natur- oder Klimaschutz: Der DB-Konzern setzt sich als eines der führenden Mobilitäts- und Logistikunternehmen bereits mit hunderten von Maßnahmen sichtbar ein. Die Lieblingsgast-Schokolade ist nun das zweite Produkt von share, das die Deutsche Bahn in ihr Sortiment aufnimmt. Mit dem 2020 eingeführten Mineralwasser an Bord der DB Züge konnten bereits 21 Brunnen in Liberia, Kolumbien, Kenia, Simbabwe und Côte d'Ivoire repariert oder gebaut werden. Insgesamt haben die Deutsche Bahn Reisenden so über 13.000 Menschen den Zugang zu sicherem Trinkwasser ermöglicht und sie für viele Jahre mit einer nachhaltigen Wasserinfrastruktur versorgt.Pressekontakt:Malin ZeuchnerEmail: presse@share.eushare PressebüroChristina Kollinger, Kristina BiedaBlumenstrasse 28,80331 MunichE-Mail: share@ketchum.deOriginal-Content von: share GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156729/5452730