Vaduz (ots) -



Die Regierung hat an ihrer letzten Sitzung die Stellungnahme betreffend die Totalrevision des Gesetzes über die elektronische Kommunikation (Kommunikationsgesetz; KomG) zuhanden des Landtags verabschiedet. Die Revision dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Kodex-Richtlinie) sowie der Durchführung der Verordnung (EU) 2018/1972 zur Errichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) und der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro), zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 (GEREK-Verordnung).



Der Landtag hatte die Vorlage im vergangenen Dezember in erster Lesung beraten. Mit der Stellungnahme beantwortet die Regierung die anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen. Diese betreffen unter anderem die Teilnahme am GEREK, die Finanzierung der Universaldienstverpflichtung, Verbraucherrechte, Informationspflichten bei Infrastrukturprojekten sowie die Vorratsdatenspeicherung.



Pressekontakt:



Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt

Rainer Schnepfleitner, Leiter Amt für Kommunikation

T +423 236 64 80

rainer.schnepfleitner@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100903611

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken