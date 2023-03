Berlin - Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Hotline für Fragen rund um die Gas- und Strompreisbremse geschaltet. Unter der kostenfreien Nummer 0800-7888900 sollen sich ab sofort alle Verbraucher und Unternehmen über die Funktions- und Wirkungsweise der Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse informieren können, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.



"Mit diesem Angebot einer Telefonhotline wollen wir es noch einfacher machen, die Entlastungen und Energieeinsparanreize der Strompreis-, Gaspreis- und Wärmepreisbremse zu verstehen und allgemeine Fragen hierzu in kompetenter Weise beantwortet zu bekommen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel. Die Hotline soll auch über die allgemeinen Fragen zur Abschöpfung von sogenannten "Zufallsgewinnen" im Rahmen der Strompreisbremse informieren, damit betroffene Anlagenbetreiber eine möglichst vollständige und korrekte Eigenerklärung abgeben. Hierfür werde den Anlagenbetreibern außerdem "in Kürze" über die Übertragungsnetzbetreiber ein Excel-Tool bereitgestellt, wie das Ministerium weiter mitteilte.

